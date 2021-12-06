«ريتز-كارلتون رأس الخيمة» يقدم لضيوفه تجارب مميزة في الهواء الطلق

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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يقدم فندق الريتز-كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا لضيوفه تجربة تناول طعام استثنائية في الهواء الطلق، خلال إقامتهم الفاخرة في الفندق، ولضمان الاستمتاع بإجازة استثنائية لا تُنسى.

ويمثل فندق الريتز-كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا واحةً غنية تمتد على ضفاف الخليج العربي، وتجمع بين جمال الطبيعة والتراث الثقافي للمنطقة. ويتناغم في الفندق مزيج مثالي من اللمسات التراثية والفخامة العصرية، حيث يقدم مجموعة من التجارب المميزة منها مطبخ المأكولات البحرية وتناول الطعام في أي وجهة حسب الطلب.

ويقدم الفندق للذواقة ومحبي الهدوء تجربة عشاء مميزة، يتولى فيها الضيوف شواء الطعام في فيلا خاصة مع إطلالات مذهلة على الخليج العربي. وتُقدم فيلا الشمال مع إطلالة على المحيط خياراً مثالياً لتحضير عشاء يطلق فيه الضيوف العنان لإبداعهم ويستمتعون بالمشاوي بلمسة شخصية. تمتد الفيلا الخاصة على مساحة 193 متراً مربعاً مع تراس خارجي يطل على المياه المتلألئة، إضافة إلى حوض سباحة خاص وحديقة تضم كوخاً خشبياً لجلسات هادئة. وتقدم فيلا الشمال مع إطلالة على المحيط للأزواج أجواء استثنائية يحلو فيها الاحتفال بالمناسبات الخاصة وقضاء أوقات مميزة.

كما يوفر الفندق للضيوف المقيمين اختبار أجواء مستوحاة من الجزر، عبر مجموعة من التجارب الحصرية، منها تناول طعام الفطور أمام الإطلالات الخلابة لمياه الخليج العربي أو من قلب حديقة المنتجع الهادئة، إضافة إلى حفلات شواء خاصة في مواقع حصرية على الشاطئ. ويمكن للباحثين عن لحظات مميزة الذهاب في رحلة بحرية على متن قارب أسد البحر، والاستمتاع بأوقات هادئة مع الأحباء واختبار تجارب حصرية، وتشمل الإقامة في فيلا الشمال مع إطلالة على المحيط مشروبات ترحيبية، ومشروبات يومية عند غروب الشمس على التراس المطل على المحيط، ونشاطاً شاطئياً أو رياضة مائية مجانية، وفطوراً ضمن الفيلا.

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