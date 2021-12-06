«فعالية العقارات الباكستانية» في دبي تستعرض 125 عقاراً بقيمة 5.5 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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نجحت «فعالية العقارات الباكستانية» في استقطاب أكثر من 10,000 باكستاني في هذه الفعالية التي استمرت لمدة يومين في الجمعية الباكستانية بدبي، جرى عرض أكثر من 125 عقارًا سكنيًا وتجاريًا بقيمة 5.5 مليارات درهم من عدة مدن في جمهورية باكستان.

وأفادت شركة «زامين.كوم Zameen.com»، أكبر شركة عقارية في باكستان ومنظم «فعالية العقارات الباكستانية» المنعقدة في إمارة دبي، بأنها نجحت في استقبال عدد كبير من الباكستانيين المغتربين المقيمين في دول الخليج، وأعربوا عن اهتمامهم الشديد بالمشاريع التي تحت الإنشاء في لاهور وكراتشي وإسلام أباد وبيشاور وفيصل أباد ومولتان ومدن رئيسية أخرى بجمهورية باكستان.

وقال عاطف رنا، المدير الإقليمي للشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة: «سمحت فعاليتنا المُنعقدة في إمارة دبي لشركة «زامين.كوم» بعرض الإمكانات الهائلة للقطاعات العقارية والبناء الباكستانية عرضًا فعالًا أمام الباكستانيين المغتربين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما حضر هذه الفعالية بعض الباكستانيين المغتربين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.

وقد قدمت هذه الفعالية التي استمرت يومين للباكستانيين إمكانية الوصول المباشر إلى المشاريع العقارية المتميزة والواعدة في مسقط رأسهم وموطنهم، ونرى أن إمارة دبي هي مركز الأعمال المثالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي».

واستكمل حديثه قائلًا: «لقد كانت هذه الفعالية متسقة مع رؤية حكومة باكستان. فمن خلال هذه المنصة، نساعد في الترويج لشركة روشان أبنا غار، وهي منشأة تمويل فريدة من نوعها تُمكن الباكستانيين المغتربين من الاستثمار في العقارات السكنية في جمهورية باكستان، ليصل صوتها إلى 1.5 مليون باكستاني يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونساعد الباكستانيين على إيجاد استثمارات عقارية آمنة في موطنهم جمهورية باكستان».

رافق المدير الإقليمي للشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عاطف رنا، عدد من المديرين المعاونين مثل فايزان خان وفيصل قريشي وفاروغ خان وتوقير الحسن ومدير تسويق أول رضوان كاظمي ومدير التسويق الصناعي ياسر نيازي وعدد من أعضاء فرق العمل الخاصة بهم.

وأفاد فيصل قريشي، المدير المساعد لمبيعات المشاريع بشركة «زامين.كوم» في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلًا «إن الإطلاق الأخير لعدد من المشاريع العقارية ذات المستوى العالمي في باكستان يزيد من صافي قيمة سوق العقارات المحلية، تحرص «زامين.كوم» دائماً على عرض أفضل هذه التطورات العقارية للباكستانيين الذين يعيشون في منطقة الخليج.

تُعد فعالية العقارات الباكستانية من الفعاليات التي تسبق معرض العقارات الباكستاني المُنظم من «زامين.كوم»، والذي من المقرر عقده في إمارة دبي نهاية عام 2022، وسيكون هذا المعرض في نسخته الرابعة، حيث عُقدت النسخ الثلاث الأولى في مركز دبي التجاري العالمي.

و«زامين.كوم» هي أول وأكبر بوابة عقارية في باكستان وهي من بين أكبر خمس بوابات عقارية في العالم، تأسست عام 2006، ومنذ ذلك الحين أحدثت ثورة في صناعة العقارات في جمهورية باكستان من خلال ربط المشترين والبائعين عبر الإنترنت بطريقة مريحة للغاية، مما يجعلها اسماً مألوفاً بين الباكستانيين في جميع أنحاء العالم. فمع أكثر من 550,000 قائمة جديدة كل شهر، وأكثر من 5.5 ملايين مستخدم شهرياً، ومع أكثر من 18،000 وكالة مسجلة فيها، يجعلها بوابة العقارات الرائدة في جمهورية باكستان.

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