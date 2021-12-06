اتفاق شراكة بين «هب 71» وأكبر بنك تجاري في روسيا

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّعت هب 71 «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، شراكة مع «سبير»، أكبر بنك تجاري في روسيا، لتقديم خدمات لأكثر من 100 مليون عميل، وقرابة مليون شركة، وإحدى أكبر المنظومات الرقمية، التي تجمع أكثر من 60 شركة عاملة في مختلف القطاعات.

وستستفيد مؤسسات وشركات التكنولوجيا الناشئة والمشاريع والمستثمرون في الإمارات وروسيا، من الشراكة الجديدة، التي تسعى إلى إنشاء جسر تكنولوجي بين السوقين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الإمكانات التجارية للشركات القائمة على الابتكار على المدى البعيد.

وتضاعفت الاستثمارات في الشركات الناشئة الروسية في النصف الأول 2021، ثلاث مرات، وتجاوزت مليار دولار، لتسجّل رقماً قياسياً. ويوسّع «سبير»، الذي يتخذ من موسكو مقراً له، نشاطه في مجال التكنولوجيا والابتكار العالمي.

حيث يطلق عدداً من المبادرات، لتعليم رواد الأعمال الطموحين، ودعم مؤسسات التكنولوجيا. ومن بين مشاريعه البارزة، برنامج تسريع الأعمال الدولي Sber500، الذي أطلق في 2018، وكان ثمرة تعاون بين «سبير» و500 Global 500 Startups. ويُمكِّن البرنامج الشركات الناشئة من العمل مع مرشدي وادي السيليكون، لمدة ثمانية أسابيع، ويعتبر الخريجون ناجحين في الأسواق الروسية والأجنبية.

وتخوّل الاتفاقية، الشركات المشاركة في برنامج Sber500، الوصول إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في Hub71، والاستفادة من شركائها من الشركات والحكومات، والبرامج التي تسهل الحصول على التمويل والصفقات التجارية، من خلال منفذ سوق أكثر فعالية. كما ستتمكن الشركات الناشئة في Hub71، من الوصول إلى مجتمع «سبير»، وبرامجه المتعددة، ومن الدخول إلى السوق الروسي.

وسيتعاون «سبير» وHub71، في تحديد فرص تعاون شركات التكنولوجيا الناشئة، مع أبرز المؤسسات الشريكة في روسيا والإمارات، بما يعود بالفائدة على الطرفين.

وقال بدر العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ Hub71: «تعكس شراكتنا مع «سبير»، هدفنا المشترك بتسريع الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا، وسد الفجوة القائمة بين السوقين، اللذين يتميزان بنموهما المرتفع. وبات بإمكان مؤسسي Hub71، الوصول إلى سوق التكنولوجيا والابتكار المزدهر في روسيا، حيث تتوفر مواهب لافتة، وسوق مربح للاستثمار في الأفكار التكنولوجية المؤثرة.

ونتوقع أن تتواصل أبرز الشركات الناشئة في روسيا من الفئة A إلى C+، مباشرةً، مع المبتكرين والشركات والصناديق الاستثمارية في أبوظبي. وستسهم هذه الروابط، في تعزيز الإمكانات التجارية للشركات الناشئة الروسية، وقدرتها على الحصول على صفقات مهمة، وتمكين المؤسسين من إنتاج ابتكارات واسعة النطاق، ضمن البيئة التنظيمية المفتوحة والمرنة، التي توفرها الإمارات.

وقال أناتولي بوبوف نائب رئيس المجلس التنفيذي في "سبيرط: توفر Hub71 للشركات المبتكرة العاملة في أي قطاع، إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، ورأس المال وشبكة شركائها الواسعة، بدعم من حكومة أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار. وسنسعى لتعزيز التعاون مع Hub71، بما يعود بالمنفعة على أبرز الشركات الروسية الناشئة.

ونحن نمدّ جسراً تكنولوجياً بين اقتصاد الدولتين. كما نعتزم تطوير عملياتنا في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة Sberinvest الشرق الأوسط، التابعة لنا في أبوظبي، والتي ستصبح شريكاً رئيساً في الصفقات الاستثمارية بين روسيا والشرق الأوسط.

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