40 ألف زائر يشهدون احتفالات عيد الاتحاد الخمسين في جزيرة المارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات على جزيرة المارية، الوجهة العالمية المتكاملة للأعمال والحياة العصرية في أبوظبي، إقبالاً كبيراً بحضور ما يقارب 40 ألف زائر، بزيادة قدرها 71 % عن الحضور في احتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للعام الماضي 2020.

وتميزت جزيرة المارية هذا العام باعتبارها الموقع الأمثل للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس اتحاد الإمارات.

وأتيحت الفرصة للضيوف خلال فعاليات مهرجان اليوبيل الذهبي للتعرف على المهارات والحرف والخبرات التقليدية والتراث الأصيل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتفاعل مع الفنانين والموسيقيين المتجولين بعروضهم الترفيهية الرائعة، بما في ذلك طبول الرونة بإيقاعاتها المتناسقة، والدمى الجوالة، والكثير غيرها من الفعاليات المشوقة، والتي امتدت على مدى يومي الخميس والجمعة 2 و3 ديسمبر.

واختتمت جزيرة المارية فعاليات مهرجان اليوبيل بعروض للألعاب النارية والطائرات المسيرة، في أجواء ومشاعر الاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

تقيم جزيرة المارية مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتميزة على مدار العام، وتدعو ضيوفها لترقّب المزيد من الفعاليات المشوقة، مثل مهرجان الشتاء، والاحتفال برأس السنة الجديدة.

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