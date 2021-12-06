«شيميرا أبوظبي» تستثمر 100 مليون دولار في «جيميناي جلوبال» المصرية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «أورا ديفلوبرز»، عن صفقة استثمارية مع شركة «شيميرا أبوظبي»، وبموجب هذه الصفقة، ستسهم «شيميرا»، عن طريق إحدى الشركات التابعة لها، في زيادة رأس مال شركة «جيميناي جلوبال ديفلوبمنت ايجيبت» مقابل الحصول على حصة أقلية كبيرة فيها.

تهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى تطوير الأنشطة العقارية التي تقوم بها شركة «جيميناي جلوبال ديفلوبمنت ايجيبت» وتوسيع نطاقها عبر شركة «أورا ديفلوبرز».

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة «أورا ديفلوبرز» نجحت في تشغيل عقارات العلامات التجارية الرائدة مثل «زد الشيخ زايد» و«زد إيست» و«بيراميد هيلز» ومشروع «سيلفرساندز» الذي تمّ إطلاقه مؤخراً على الساحل الشمالي في مصر. وبالإضافة إلى مشاريع التطوير السكني المختلفة، تفتخر «أورا» باستثماراتها في العقارات التجارية ومجمّعات المكاتب والنوادي الرياضية والاجتماعية والفنادق وغيرها.

وحافظت شركة «أورا ديفلوبرز ) خلال جائحة كوفيد-19 على مرونة أعمالها وقدرتها على التأقلم مع التغيرات في مثل هذه الظروف، حيث واصلت السعي إلى تحقيق أهدافها وتزويد قاعدة عملائها المتنامية في مصر ومختلف أنحاء العالم بالمشاريع العقارية المبتكرة والمضمونة وفقاً لأعلى معايير الجودة وفي مواعيد التسليم المتفق عليها.

وأعرب المهندس نجيب ساويرس عن فخره بفرصة الاستثمار التي تشكل علامة فارقة لشركة»أورا ديفلوبرز«وأكد قائلاً:»لطالما كان طموحنا في شركة «أورا ديفلوبرز» منذ تأسيسها أن نبحث باستمرار عن الفرص التي تساعدنا على تقديم خدماتنا إلى قاعدة أكبر من العملاء في مختلف الأسواق، وذلك من خلال بناء شراكات مع كبار المستثمرين والمقاولين والموزعين في العالم. إننا نؤكد التزامنا بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري في مختلف أنحاء مصر لتقديم مشاريع مميزة تحمل توقيعنا في مختلف أنحاء البلاد. وستمكننا شراكتنا مع «شيميرا» من الوفاء بهذا الالتزام«.

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة»شيميرا«:»هذه الشراكة ستساهم في استمرار نمو وتعزيز محفظة «شيميرا» العالمية من خلال استثمارنا في لاعب بارز يعمل في قطاع عالي النمو في مصر. يسعدنا توحيد جهودنا مع المؤسس الأفضل في فئته وفريق الإدارة الذي أظهر بالفعل قدرات قوية في تنفيذ خطط أورا«.

ومن جانبه علق هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة»أورا ديفلوبرز مصر«قائلاً:»تطمح شركة «أورا ديفلوبرز» إلى تطوير أحياء تتوفر فيها معايير الاستدامة والمواصفات الفاخرة وسهولة الاستخدام. لذلك، نسعى باستمرار إلى تقديم المفاهيم الجديدة والابتكار في الأسواق التي نعمل فيها.

وقد حصلت مشاريعنا نتيجة لذلك على اهتمام واسع وطلب كبير، ونحن ملتزمون دوماً بتسليم مشاريعنا في الوقت المحدّد وبمعايير تفوق توقعات عملائنا«.

ميريان خلف، مديرة قطاع الاستثمارات الخاصة في»شيميرا«علقت على هذه الشراكة قائلة:»لقد كان استثمارنا في أورا مدعومًا بقناعة قوية بمستقبل القطاع العقاري المصري إلى جانب خطة متكاملة لتقديم مجموعة منتجات عقارية متميزة ومبتكرة إلى قاعدة واسعة من العملاء في جميع أنحاء مصر«.

وفي الختام، صرّح حسن عبده، الرئيس التنفيذي لشركة»جيميناي القابضة«قائلاً:»إن شراكتنا وعلاقتنا الوثيقة مع «شيميرا» هي الخطوة الأولى فحسب في مساعينا المشتركة في مصر.

ونظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي اليوم من ظروف صعبة وتحديات كبيرة، يسرّنا أن نحصل على مثل هذا الدعم من شركة استثمار عالمية مرموقة. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً على جودة الأعمال التي قدمناها حتى اليوم والثقة المتبادلة في رؤيتنا المستقبلية.

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