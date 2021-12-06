8 ملايين درهم لمشروع توليد الطاقة الشمسية في دبي فستيفال سيتي مول

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت مراكز تسوق الفطيم المرحلة الثانية من مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية، الذي تبلغ قيمته 8 ملايين درهم إماراتي، بعد إنجاز المرحلة الأولى لتوليد الطاقة الشمسية في دبي فستيفال سيتي مول بنجاح.

وذلك في إطار سعيها لدعم استراتيجية الإمارات طويلة المدى للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد مستدام، وكانت مراكز الفطيم قد بادرت إلى تركيب أحدث نماذج ألواح الطاقة الشمسية على أسقف كل من «ايكيا» و«كارفور» في يناير 2020 لإنتاج طاقة نظيفة تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليون درهم.

سيضمن مشروع الألواح الشمسية تأمين المعدل المتفق عليه في الاتفاقية التعاقدية مع المستأجرين الموجودين في دبي فستيفال سيتي مول، وسيمهد هذا المشروع الطريق نحو مستقبل التنمية المستدامة لقطاع التجزئة في المنطقة، ويدعم رؤية مجموعة الفطيم المتمثلة في التحول إلى مركز تسوق صديق للبيئة.

تنقسم المرحلة الثانية إلى قسمين يوفران إجمالي 2.6 ميجاواط في الساعة من الطاقة النظيفة، بما يعادل 1.6 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي.

في القسم الأول من المرحلة الثانية، سيتم تركيب أحدث نماذج الألواح الشمسية على أسقف المركز التجاري، لتوليد الطاقة مباشرة للأقسام المشتركة لمركز التسوق، أما في القسم الثاني فسيتم تركيب الألواح فوق أسقف «إيس الفطيم»، مما يسمح للأخير باعتماد مبدأ استرداد الطاقة الفائضة بناء على الأسس التي اعتمدت مع ايكيا وكارفور في المرحلة الأولى من المشروع.

وتعليقاً على مشروع التوسعة، قال المدير العام في دبي فستيفال سيتي مول هيثم حجار: نحن حريصون في مجموعة الفطيم على دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية وتبني القضايا البيئية.

لقد حققنا نمواً متسارعاً في جميع القطاعات منذ العام 1955، لكننا نتطلع اليوم إلى بذل المزيد من الجهود لتبني الحلول المستدامة لنا ولتجار التجزئة الذين يتعاملون معنا. لقد أثبتت المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية نجاحها، وأسهمت في دعم رؤيتنا المتمثلة في التحول إلى مركز تسوق صديق للبيئة ويقدم حلولاً فعالة من حيث التكلفة لشركائه.

والجدير بالذكر أنه سيتم اعتماد مبادرة تركيب ألواح الطاقة الشمسية في فستيفال بلازا التابع لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في منطقة جبل علي، وذلك في خطوة تجسد جزءاً من برنامجها للمسؤولية الاجتماعية للشركات الرامي إلى الاستفادة من الطاقة المستدامة والمتجددة حيثما أمكن ذلك.

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