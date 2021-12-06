شراكة بين «ليفا» و«بيكرز كيتشن» للتوسع في دبي

المصدر: دبي- البيان

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وقعت فنادق «ليفا»، المعروفة بكونها علامة تجارية رائدة لفنادق ذات نمط حياة ديناميكي، اتفاقية مع العلامة التجارية الشهيرة للأغذية الصحية «بيكرز كيتشن»، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، حيث وقع جيه إس أناند- المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق «ليفا» وسفين موستغيل- مؤسس «بيكرز كيتشن» الاتفاقية في وقت سابق من هذا الشهر.

وستشهد هذه الشراكة الاستراتيجية افتتاح مطعم 2.0 التابع لبيكرز كيتشن في فندق ليفا الرئيسي في الطابق الأرضي من فندق ليفا بمزايا سنتر، طريق الشيخ زايد.

وقال جيه إس أناند- المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ليفا في تعليقه على ذلك: «تعتبر دبي نظاماً بيئياً ريادياً وأنا فخور بالمساهمة فيه. تمنح شراكتنا مع بيكرز كيتشن عملائنا سبباً آخر لزيارة فندقنا مع الاستمرار في تقديم تجربة راقية لنزلائنا. كما تساعدنا مثل هذه الخطوات الاستراتيجية على تقديم حلول مربحة لأصحاب الفنادق لدينا. هذه مجرد بداية لأشياء أكبر قادمة في الطريق».

أما سفين موستغيل- مؤسس بيكرز كيتشن فقال بدوره «تشتهر بيكرز كيتشن بالطعام الصحي. نحن نقدم الأطعمة التي تجعل عملاءنا يشعرون بتحسن عما كانوا عليه قبل دخولهم. كما تنسجم علامتنا التجارية والأطعمة التي نقدمها انسجاماً مذهلاً مع جمهور فنادق ليفا ورغباتهم».

سيقدم مطعم بيكرز كيتشن، الذي سيتم افتتاحه في فندق ليفا بمزايا سنتر مجموعة من الخيارات الصحية، كما ستندرج قائمة طعامه ضمن قائمة طعام خدمة الغرف في فندق ليفا، مما يمنح راحة إضافية لنزلاء الفندق.

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