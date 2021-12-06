بنك دبي التجاري يبرم اتفاقية شراكة مع «جافزا» لتقديم خدمات مصرفية لرواد الأعمال

المصدر: دبي- البيان

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أبرم بنك دبي التجاري، مؤخراً، اتفاقية شراكة مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، لتعزيز ريادة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستسهم الاتفاقية في تمكين حاملي التراخيص التجارية لـ «جافزا»، من الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها بنك دبي التجاري لأصحاب الأعمال.

بما في ذلك حسابات الأعمال الرقمية الحصرية، التي يمكن فتحها بشكل فوري، بميزات جذابة، مثل عدم وجود حد أدنى للرصيد، وإمكانية فتح الحساب بأي من الست عملات المعتمدة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحصرية المصممة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقع الاتفاقية أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، وأحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ «دي بي ورلد» الإمارات، وذلك في المقر الرئيس لجافزا في جبل علي.

وقال أميت مالهوترا: من خلال هذه الشراكة، سيتمكن حاملو الرخص التجارية الحالية والجديدة، من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جافزا، من الحصول على خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، مدعومة بخدمة عملاء استثنائية، وذلك لتلبية متطلباتهم المصرفية والتجارية.

كما ستعمل هذه الاتفاقية، على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والحصول على الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، لبناء اقتصاد معرفي قوي، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد الحداد: كمؤسسة تدعم رؤية القيادة الرشيدة في ضرورة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإننا ملتزمون دائماً بدعم الشركات الناشئة الجديدة، ويتجلى ذلك بصورة أكبر مع انطلاق إكسبو 2020 دبي، الذي يوفر العديد من الشراكات والفرص في قطاع الأعمال.

وإضافة إلى توظيفها لنسبة كبيرة من القوى العاملة في القطاع الخاص، تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتلعب دوراً مهماً في تنويعه. كما يعد هذا القطاع مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، والذي تتوقع التقارير أن ينمو بنسبة 3.8 % في 2021، و3.9 % في 2022.

وستعزز شراكتنا الاستراتيجية مع بنك دبي التجاري، هذا النمو، من خلال تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمجموعة من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، لمساعدتها على التعامل مع الأمور المالية بكفاءة.

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