غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم تحصل على عقد تعدين ضخم لشركة غينية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، المتخصصة في مجال تعدين البوكسيت وتصديره وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، فوزها بعقد تعدين كبير لشركة غينية.

وذلك تماشياً مع سعي الشركة إلى توسيع مساهمتها الاقتصادية في جمهورية غينيا.

ويُعد هذا العقد الممنوح للشركة الغينية للخدمات والبناء، أحد أكبر العقود لمقاول تعدين محلي بالكامل على الإطلاق، حيث بلغت قيمته أكثر من 34 مليون دولار ويمتد لفترة 16 شهراً مقبلة. وبموجب العقد، تتوقع الشركة الغينية للخدمات والبناء أن يرتفع عدد العاملين فيها بواقع 57 شخصاً، ليصل إجمالي العدد إلى أكثر من 300 موظف.

وتهدُف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تعزيز مساهمتها الاقتصادية في الدول التي تعمل فيها، وهي الإمارات وغينيا، بحلول العام 2040.

وتكون هذه المساهمة من خلال العمل على تنمية أعمالها التجارية الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وزيادة المشتريات المحلية، وتعزيز فرص العمل المحلية. إضافة إلى ذلك، تعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دولة الإمارات أيضاً على بيع المعادن لشركات محلية، الأمر الذي سيعزز بدوره مسيرة التقدم الاقتصادي.

وتقوم الشركة الغينية بتقديم خدمات الهندسة المدنية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن منذ العام 2020، ويعد هذا العقد الأول للشركة في مجال خدمات التعدين. ك

ما ستكون الشركة الغينية مسؤولة عن تعدين وسحق خام البوكسيت وتحويله إلى رأس سكة حديدية. وكغيرها من المقاولين في مواقع غينيا ألومينا كوربوريشن، ستعمل الشركة وفقاً لمعايير السلامة المتبعة في شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، وتحت إشراف فريق إدارة المقاولين الذي يتضمن عدداً من خبراء السلامة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعد هذا العقد مهماً للشركة الغينية، حيث سيزيد بشكل مباشر مساهمتنا في الاقتصاد الغيني، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المحلية في سلسلة الإمداد الخاصة بالتعدين. وتعد قيادة النمو الاقتصادي المستدام إحدى الطرق التي ستسهم في تحقيق هدفنا المتمثل في الابتكار بصناعة الألمنيوم لجعل الحياة العصرية متكاملة.

وقال كابا أمادو، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة الغينية للخدمات والبناء: نتوجه بالشكر لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن على ثقتهم بنا لتوسيع أعمالنا ومنحنا عقد التعدين هذا. ونحن ملتزمون بتسليم أطنان من البوكسيت إلى غينيا ألومينا كوربوريشن بأمان وكفاءة ووفقاً للمواصفات المتفق عليها.

يلعب قطاع التعدين دوراً مهماً باقتصادنا. في حال أردنا تحقيق الفوائد الكاملة التي يوفرها هذا القطاع لشعب غينيا، يجب علينا أن نسهم في تنمية أعمالنا في سلسلة إمداد التعدين. وتعد شركة غينيا ألومينا كوربوريشن أحد أكبر الاستثمارات في مجالات جديدة في غينيا خلال السنوات الأربعين الماضية. ويعمل في الشركة الآن ما يقرب من 2600 موظف.

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