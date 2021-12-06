سكي نتوورك تطلق مسابقة لحث الشركات الناشئة لابتكار حلول المدينة الذكية في المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت سكي نتوورك، أول منصة في العالم تجمع بين أجهزة إنترنت الأشياء وتقنية البلوك تشين، أكبر مسابقة قائمة على العملة المشفرة للشركات الناشئة والأفراد والشركات. وصُمِّم تحدي سكي نتوورك ليمنح المشاركين فرصة استنباط أفكار ومفاهيم ونماذج أولية مبتكرة لاستخدامها عبر تقنية البلوك تشين لدى سكي نتوورك ولزيادة اعتماد منتجات وتكنولوجيا بلوك تشين الأشياء.

وتزامناً مع إطلاق تقنية البلوك تشين الخاصة بها، ستقدّم سكي نتوورك جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي على أن تُمنح برموز سكي وتُقسم بين عشرة فائزين على شكل مجموعة هبات تُمنح في مراحل مختلفة من المسابقة مع عشرة فائزين بالجائزة الكبرى.

بالإضافة إلى جائزة خاصة يمنحها الرئيس التنفيذي لأفضل مشروع إجمالي، كما سيحتفظ الفائزون بكل حقوق ملكية المنتجات التي يتم تصنيعها في إطار المسابقة. وتتألف لجنة التحكيم من أسماء رائدة في مجال إنترنت الأشياء والمدينة الذكية والبلوك تشين حول العالم.

وفي هذا الإطار، قال سيمون فيدوروفيتش، الرئيس التنفيذي والمؤسِّس المشارك لمنصة سكي نتوورك: «نشأ قرارنا بابتكار تقنية البلوك تشين لدينا بهدف المنفعة العامة ولتحقيق رؤيتنا المتمثّلة بإنشاء معايير موحدة عالمياً للتواصل عبر كل أجهزة إنترنت الأشياء وبلوك تشين الأشياء لتمكين المدن الذكية في المستقبل. لذلك يُعتبر تحدي سكي وسيلة لتشجيع الابتكار في هذا المجال، ولمكافأة أكبر وأفضل الأفكار من حول العالم، مما تتماشى مع التزامنا بدعم حالات الاستخدام المستقبلية للمدن الذكية، ونحن نتطلّع قدماً لرؤية ما سيبتدعه المتنافسون».

ثم أردف قائلاً: «تُعدّ الإمارات العربية المتحدة في صدارة الابتكار بتكنولوجيا المدينة الذكية، لذا نتوقع مشاركة العديد من مواطني دولة الإمارات وسكانها في تحدي سكي. تشهد المنطقة ظهور عدد كبير من المبتكرين فيها، ونمواً هائلاً في تقنية البلوك تشين وحلول العملة الرقمية. ونحن متشوّقون لرؤية الأفكار التي سيتم عرضها من المنطقة».

ستشكّل المسابقة حافزاً للأفكار والمفاهيم والنماذج الأولية الإبداعية والقائمة على تقنية البلوك تشين من سكي، ما سيعزّز مفهوم المدن الذكية في المستقبل ويهدف إلى تحفيز المطوّرين ودعم عجلة الابتكار لحلول المدن الذكية بتقنية البلوك تشين ويمكن للمشاركين تقديم منتج أو خدمة أو تطبيق أو مفهوم جاهز أو قيد الدراسة.

يفتح باب تقديم المشاركات على موقع https://challenge.skey.network/ ابتداءً من 1 ديسمبر 2021 وحتى 7 يناير 2022 من الساعة 12 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل، وسوف يتمّ الإعلان عن الفائزين الإجماليين في مايو 2022.

الفئات التي بإمكانها المشاركة هي:

● المدينة الذكية

● الاقتصاد التشاركي

● أوراكل

● الأمن

● التمويل اللامركزي

● الرموز غير القابلة للاستبدال

وتجمع سكي نتوورك بين تقنيات أوراكل، وبلوك تشين الأشياء والتمويل اللامركزي لابتكار مفتاح وصول يُدعى الرمز الذكي غير القابل للاستبدال. وتوفّر هذه الرموز وصولاً بإدارة البلوك تشين إلى الأصول المادية مثل السيارات، أو المباني السكنية أو أصول الاقتصاد التشاركي على غرار الدراجات الهوائية الذكية. تتم دعوة المتنافسين لتصميم منتج يستهدف أي جانب من جوانب المدن الذكية المستقبلية.

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