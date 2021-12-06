«المشرق» يعقد شراكة مع منصة تأمين

المصدر: دبي - البيان

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عقد بنك المشرق، شراكة مع شركة Turtlemint، وهي منصة تأمين تعمل مكاتبها من خارج الهند، حيث تهدف الشراكة لإنشاء منصة موحدة وميسرة لعملاء التأمين في البنك. وتتواصل المنصة بشكل رقمي مع جميع مزودي التأمين في شبكة البنك، عبر واجهة برمجة التطبيقات المخصصة لتطبيق MashreqPad ويستخدمها مقدمو الخدمات.

يسعى بنك المشرق عبر هذه الشراكة لتعزيز شفافية المعلومات، وتمكين عملائه من الحصول على المشورة المناسبة لاتخاذ القرارات السليمة فيما يخص اعتماد خدمات التأمين اللازمة، حيث يعمل البنك وفق نموذج مفتوح، يقدم خدمات التأمين على الحياة لعملائه عبر 4 من كبرى شركات التأمين في المنطقة.

ستقوم المنصة الموحدة التي أنشأتها Turtlemint، بتأمين وصول كل من متخصصي التأمين، ومديري العلاقات، بشكل سهل وميّسر إلى البيانات المطلوبة وتخصيص العروض المناسبة للعملاء. من المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى تقليل الزمن اللازم للحصول على العروض بأكثر من 150%. كما تقدم المنصة العديد من المزايا المتنوعة الأخرى، مثل تقديم عروض أسعار فئات التأمين على الحياة ببيانٍ واحد، وطرح عروض الأسعار لشركات التأمين بشكل مباشر مع العملاء، وبالتالي تقديم تحليلات تلبي احتياجات العملاء وطرح حلول متخصصة مناسبة لهم.

وقال مفضل كجيجي، رئيس بنك المشرق الذهبي: «يلتزم بنك المشرق بتسخير الحلول المبتكرة لخدمة عملائنا، وتزويدهم بأفضل الخدمات بطريقة سلسة وفعالة. لذلك ستعمل المنصة على تمكين عملائنا من اختيار عرض التأمين الأنسب لتلبية متطلباتهم. وتم اختيار Turtlemint لخبرتها في بناء منصات التأمين، ومعرفتها بحلول التأمين المناسبة».

وقال ديريندرا ماهيافانشي، الشريك المؤسس لشركة Turtlemint: تركز أعمالنا على تسخير التكنولوجيا لتعزيز مكانة شركائنا ضمن منظومة التأمين العالمية. ونعمل حالياً مع أكثر من 40 شركة تأمين، و7 بنوك في الهند، بالإضافة إلى استخدام منصتنا من قبل أكثر من 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يخضع فيه المشهد التنظيمي في الإمارات لتغييرات مستمرة مع الدعوة لوضع نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية وسهولة في التطبيق. وتتوافق العروض التي تقدمها Turtlemint، مع متطلبات اللوائح الجديدة عبر تزويد المستشارين بمجموعة مناسبة من الأدوات التي تساعدهم في توجيه العملاء نحو حلول التأمين الأنسب لهم.

كما تلبي متطلبات الشفافية من خلال تمكين تقنيات الإبلاغ عن المخاطر، وحساب التكاليف، وتساعد في إعداد التقارير المناسبة لأشكال الامتثال المرتبطة.

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