شراكة بين منصتي «دال جلوبال» و«ووركس» لبناء منظومة رقمية لخدمة الاستثمارات الاجتماعية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت منصة «دال جلوبال» Dal Global، وهي منصة رقمية تربط المتبرعين بالمستفيدين للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع إعادة استخدام الموارد والاقتصاد الدائري، ومنصة «ووركس» Works التي تساعد المستخدمين على إنشاء تطبيقات برمجية على المستوى المؤسساتي، عن شراكة استراتيجية لإنشاء منظومة رقمية قوية تجمع رواد الأعمال في الحقل الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية والقطاعين العام والخاص.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل Works على دعم Dal Global عبر استخدام تقنياتها المتقدمة في البرنامج الإلكتروني الخاص بـDal Global، في حين ستعمل Dal Global على الربط بين المستثمرين الاجتماعيين من القطاع الخاص والمستفيدين منها من خلال نظام مبني على التصنيفات ومدعوم بالبيانات والخوارزميات لتمكين اتخاذ قرارات ذكية.

والشركتان أعضاء في «برنامج المسرّع» من صندوق محمد بن راشد للابتكار لعام 2021. حيث حصلا على فرصة الاستفادة من جلسات التوجيه المخصصة والتواصل مع شبكات الأعمال التي وفرها الصندوق.

وقالت فاطمة النقبي، ممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «نعمل في صندوق محمد بن راشد للابتكار على الجمع بين أعضائنا الذين يتميزون بأساليب ابتكار وتفكير وعمل متشابهة، ومن هذا المنطلق، فإن التعاون بين الشركتين يعتبر نموذجاً لأعضائنا للعمل معاً على إحداث أثر إيجابي في المجتمع. من جانبنا، نحن نفخر بمساهمتنا في هذه العملية وبتمكين الشركتين من استشراف أفكار جديدة وتوسعة حضورهما في السوق».

وأبدت حسناء كبوري، مؤسسة شركة Dal Global ثقتها في النتائج الإيجابية التي ستنتج عن التعاون مع منصة Works. وقالت: يسعدنا أن نعمل مع شركة تقدم هذه التكنولوجيا المبتكرة التي توفر طرقاً أسرع وأكثر مرونة وشفافية للتأثير على المؤسسات الاجتماعية ورقمنتها.

من جانبه، قال محمد ياسر همام، الرئيس التنفيذي لمنصة Works: «تشكل الشراكة مع Dal Global فرصة ممتازة للمساهمة في تطوير المجتمع، وذلك من خلال تمكين استخدام تقنياتنا الحديثة للتأثير إيجابياً على المجتمع».

وتأسست شركة «دال جلوبال» في المملكة المتحدة عام 2020 واستطاعت خلق منظومة من المنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في مختلف المشاريع الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. أما شركة ووركس، فقد تأسست عام 2017 وتُستعمل خدماتها في أكثر من 10 دول لتوفير حلول البرمجيات الحكومية والمؤسسية الهامة بدون الحاجة إلى برمجة.

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