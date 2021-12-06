اقتصادية رأس الخيمة توقع اتفاق تعاون مع منصة «كشك أون لاين» للترويج لرخص الغد

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة اتفاق تعاون مع منصة «كشك أون لاين»، بهدف الترويج عن المشاريع المنزلية «رخصة الغد» في السوق المحلي والإقليمي والدولي.

وبموجب الاتفاق، الذي جرى توقيعه في مقر الدائرة، يتمتع حاملو رخصة «الغد» بفرصة عرض منتجاتهم بطريقة احترافية بمساعدة المنصة وبيعها عبر منصة «كشك» الإلكترونية من خلال خدمات التوصيل المتاحة للمنصة وعبر خدمات الدفع المعتمدة، مما يسمح لهم بتطوير أعمالهم وتعزيز حضورهم الإلكتروني وتمكين وصولهم وتفاعلهم المباشر مع قاعدة عملاء كبيرة وشبكة خدمات لوجستية واسعة تتميز بها هذه المنصة الوطنية.

وتأتي هذه المساعي بهدف الاستمرار بدعم وترويج المشتركين ببرنامج رخصة الغد.

وقالت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالوكالة: ستساهم المنصة في دعم الرخص المنزلية من خلال التسويق المستمر لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيف المنتجات بشكل مميز مما يتيح للعميل فرصة الحصول على المنتج المطلوب بسهولة وسرعة.

وأكدت أن الاتفاق هو جزء من مجموعة اتفاقيات أُبرمت خلال العام الجاري ضمن خطة عمل مستمرة لتوسيع نطاق نشر رخص الغد لتعزيز نمو أعمالهم وضمان توسيع نطاق القاعدة التسويقية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أن الدائرة تسعى من خلال هذه الاتفاقيات لتوطيد شراكتها مع مؤسسات القطاع الخاص وهو ما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تشجيع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعماً لرواد الأعمال المواطنين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز