شراكة بين «بوابة ترابط» و«زين البحرين»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بوابة ترابط» - أكبر منصة مرخصة ومتخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة ( Open Banking) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها في دبي عن شراكتها مع زين البحرين بهدف تزويد عملائها بأول خدمة دفع عبر تطبيق الموبايل.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في المنطقة التي يستخدم فيها مزود اتصالات إقليمي خدمات الصيرفة المفتوحة لدعم وتسهيل عمليات الدفع لعملائه.

وقال محمد العلوي، المدير التنفيذي لتخطيط الأعمال والتحليلات في شركة زين البحرين: نهدف من خلال هذا التعاون مع بوابة ترابط إلى تزويد عملائنا بخدمة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث أصبح بإمكانهم الآن إجراء عمليات الدفع عبر تطبيقنا المحلي وبين بنكٍ إلى آخر، لا سيما وأن بنك البحرين الوطني وبنك إلـى والمصرف الخليجي التجاري موجودة حالياً علـى التطبيق، وسنواصل تعزيز علاقاتنا مع المزيد من البنوك وإضافتها إلى التطبيق في المستقبل.

وقال عبد الله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بوابة ترابط»: تهدف هذه الشراكة مع زين ومن خلال خدمات الصيرفة المفتوحة إلى تزويد عملاء زين البحرين بأسلوب دفع جديد وسلس وآمن للغاية. ونؤمن بأن شراكتنا هذه تبشر بعهد جديد من التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن وضع معايير صناعية رائدة ومبتكرة. كما نسعى إلى تعزيز طرق الدفع الأكثر فعالية للتجار من حيث التكلفة والرسوم المخفضة بشكل كبير مقارنة بشبكات الدفع التقليدية وإجراء معاملات أكثر أماناً عوضاً عن الدفع باستخدام البطاقات.

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