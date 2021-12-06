دناتا تنال اعتماد اياتا لسلامة عملياتها الأرضية في نيويورك

المصدر: دبي- البيان

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نالت دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، تقديراً عالمياً جديداً في تحقيق أعلى معايير السلامة حيث منح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) دناتا الولايات المتحدة الأمريكية اعتماد IATA لمراجعة سلامة العمليات الأرضية، بعد الانتهاء بنجاح من تدقيق شامل للشركة وعملياتها للمناولة الأرضية في مطار نيويورك جيه اف كيه.

وقال ديفيد باركر، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار: فخورون بالحصول على أعلى معايير السلامة العالمية في مطار نيويورك جيه اف كيه، أحد أكبر مراكز دناتا في شبكتنا الدولية. نحن نواصل الاستثمار في التدريب والمعدات والتقنيات الرائدة في الصناعة لتوفير أعلى معايير السلامة لموظفينا وشركائنا وعملائهم. ويشكل نيلنا الاعتماد معلماً بارزاً يوضح التزامنا الدؤوب بالسلامة والتميز في الخدمة. ويسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لزملائي على عملهم الدؤوب وجهودهم المتميزة التي تتيح لنا تقديم خدمات وفق أعلى مستويات الجودة والأمان في كل يوم.

وتقدم دناتا مجموعة من خدمات المناولة الأرضية والركاب والبضائع لأكثر من 60 شركة طيران في 22 مطاراً عبر الولايات المتحدة الأمريكية. ويتألف فريق دناتا الولايات المتحدة من أكثر من 3000 متخصص في مجال الطيران، ويساعد أكثر من 18 مليون مسافر ويضمن التشغيل السلس لـ60 ألف رحلة، ويتعامل مع 500 ألف طن من البضائع سنوياً.

ويغطي برنامج اياتا لتدقيق عمليات المناولة الأرضية التي تخدم شركات الطيران في المطارات، مجالات التنظيم والإدارة والتحكم في الحمولة ومناولة الركاب والأمتعة ومناولة الطائرات وتحميلها وحركة الطائرات على الأرض. ويوفر فوائد لشركات الطيران والمناولة الأرضية والسلطات التنظيمية ولسلطات المطارات كذلك. وتشمل هذه الفوائد عمليات أرضية أكثر أماناً وحوادث وإصابات وأضرار أقل وعدم الحاجة إلى عمليات تدقيق زائدة وتكاليف أقل، بالإضافة إلى تحسين مراقبة السلامة وتنسيق تدريب وتأهيل المراقبين وتحسين معايير الجودة، وتعزيز فهم المناطق عالية الخطورة ضمن العمليات البرية.

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