الاتحاد للطيران تسير أول رحلة إلى مطار شيريمتيوفو الدولي في موسكو

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، رحلتها الافتتاحية إلى مبنى المسافرين الدولي "C" المتطوّر، في مطار شيريمتيوفو ألكسندر أس بوشكين الدولي (SVO) في موسكو.

وغادرت الرحلة رقم EY63، المشغلة عبر طائرة بوينغ 787 دريملاينر، من مطار أبوظبي الدولي تمام الساعة 9:35 صباحًا لتحط في موسكو تمام الساعة 2:25 بعد الظهر يوم 2 ديسمبر، حيث كان في انتظارها مراسم استقبال تخللتها تحية رشاشات المياه التقليدية، وتقديم الأطباق المحلية الروسية والإماراتية للضيوف، ووفد حكومي رسمي إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين في مطار شيريمتيوفو. وغادرت رحلة العودة رقم EY64 إلى أبوظبي تمام الساعة 3:50 عصرًا، تصاحبها مراسم وداع مماثلة.

ترأس الوفد الدكتور محمد الجابر، سفير الإمارات إلى روسيا، وضم توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وعلي الشعيبي، المدير التنفيذي لشؤون السياحة والتسويق في دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: بعد مرور 13 عامًا على ربط العاصمتين، يسرّنا إدراج طائرة بوينغ 787 إلى هذه الوجهة والانتقال إلى أحدث وأكثر مباني المسافرين تطورًا في روسيا، متيحين خيارات ربط أفضل لضيوفنا بين أبوظبي وموسكو دعمًا لهدفنا المتمثل في تعزيز فرص التجارة والسياحة بين البلدين.

وأضاف: من خلال برنامج الرحلات اليومية بقدرته الاستيعابية الأكبر سيحظى الضيوف الروس من محبي العطلات والسفر والمسافرون بقصد العمل، بالمزيد من الفرص لزيارة دولة الإمارات ، وتلك بداية مرحلة جديد من بناء العلاقات القائمة على الروابط الاقتصادية القوية بين موسكو وأبوظبي".

وتواصل الاتحاد العمل مع طيران إيروفلوت لتعزيز وتطوير شراكتهما، وتكملة عملية الانتقال إلى مطار شيريمتيوفو، ويشمل ذلك خدمات الشراكة بالرمز على امتداد شبكة وجهات الشركتين، وبحث المزيد من سبل التعاون بين الطرفين للارتقاء بالمزايا المقدّمة للضيف.

وسيتمكن مواطنو دولة الإمارات من الحصول على تأشيرة الدخول إلى روسيا عند الوصول، كما يمكن للمواطنين الروس الحصول على التأشيرة عند الوصول وستكون سارية لمدة 30 يومًا من دون رسوم، قابلة للتمديد لثلاثين يومًا أخرى مع دفع الرسوم.

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