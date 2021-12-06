"المعاشات" تطلق حملة للتوعية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملة للتوعية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في أي من دول المجلس.

وتركز الحملة - التي تأتي تحت شعار" رعاية تأمينية تحت مظلة خليجية" - على التعريف بالنظام والمشمولين فيه، وشروط الشمول بهذا النظام، والتعريف بقواعد سداد الاشتراكات، والمنافع التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليه نتيجة الشمول بأحكامه.

وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات إن الحملة تأتي في إطار سعى أجهزة التقاعد المدني في دول التعاون لرفع مستوى الوعي عن نظام مد الحماية التأمينية، حيث أوصى الاجتماع الـ 49 للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بأهمية تنفيذ حملة توعوية لرفع مستوى الوعي عن النظام في دول المجلس، مشيرة إلى أن إطلاق هذه الحملة بشكل متوازٍ في دول مجلس التعاون يوفر الصدى المطلوب لإيصال رسائل الحملة إلى الفئات المؤهلة للشمول بنظام مد الحماية التأمينية، كما أنه سيسهم بلا شك في تشكيل جزءً هاماً من الوعي التأميني عن أحد الأنظمة الخليجية المهمة التي تبناها المجلس من أجل دعم الاستقرار وتشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس.

وأضافت ينعكس التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص الشؤون التأمينية لمواطني دول المجلس بشكل إيجابي على رؤية هذه الدول في تحسين القدرة التشغيلية لنظام مد الحماية الذي يخدم أبناء الخليج، كما يعزز هذا التنسيق متانة العلاقة التي تجمع بين هذه الأجهزة لخدمة جهود قادة دولة المجلس في إثراء تجربة نظام التأمين الموحد لأبناء دول المجلس، مشيرة إلى أن نظام مد الحماية التأمينية هو أحد القرارات التي تجسد وحدة الدول الخليجية واهتمامها بالمواطن الخليجي أياً كان البلد الذي ينتمي إليه.

ودعت السهلاوي الجمهور إلى متابعة مخرجات هذه الحملة من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية، وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة على الحساب الموحد (GPSSAAE) على إنستجرام وتويتر وفيسبوك، وكذلك ورش العمل التوعوية، كما ستستقبل الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة جميع استفسارات المتابعين وستقوم بالرد عليها بما يساهم في إثراء الحملة وبما يحقق الأهداف المرجوة من إطلاقها.

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