مركز دبي للسلع المتعددة يستضيف مؤتمر دبي للماس بدورته الجديدة في فبراير 2022

المصدر: البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن استضافة مؤتمر دبي للماس يوم 21 فبراير 2022 في فندق أتلانتس النخلة بدبي. ويشارك في المؤتمر مجموعة واسعة من الخبراء المتخصصين في قطاع الماس لمناقشة عدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بمستقبل القطاع.

ويعد قطاع الماس من القطاعات التي نجحت بالتعافي من تداعيات أزمة كوفيد-19، وتسجيل ارتفاع ملحوظ في مستويات الطلب والأسعار. وتشمل فعاليات المؤتمر عقد سلسلة جلسات حوارية لمناقشة أسباب هذا التعافي، وتسليط الضوء على الطابع المتغير لسلوكيات المستهلكين، والمخاطر والفرص المتاحة أمام شركات الماس خلال الأعوام المقبلة، والسبل المتاحة لبناء زخم إيجابي بهدف تعزيز الحضور القوي لقطاع الماس بأكمله.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: "لم يقتصر أداء قطاع الماس العالمي على التعافي من تداعيات الأزمة الصحية فحسب، وإنما شهد عودة قوية بزخم متجدد لتقديم أداء تجاوز جميع التوقعات. لقد بلغت مبيعات المجوهرات في الولايات المتحدة نحو 7.3 مليار دولار في أكتوبر وهو رقم قياسي للشهر، وكما بلغت صادرات الماس المصقول في الهند أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات خلال شهر نوفمبر، وتشير جميع المؤشرات إلى أداء قوي للغاية في شهر ديسمبر. ومن الجدير بالذكر أن بورصة دبي للماس أيضاً سجلت مبيعات قياسية من خلال المناقصات التي أجريت فيها. كما نجح مركز دبي للسلع المتعددة بترسيخ علاقاته المتنامية مع قطاع الماس الإسرائيلي بهدف دعم تجارة الماس الإقليمية ودعم نمو قطاع تجارة الماس على المستوى العالمي".

وأضاف قائلاً: "بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة السابقة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، والذي شهد مشاركة غير مسبوقة؛ قمنا بإعداد برنامج مخصص ورفيع المستوى استعداداً لاستضافة مؤتمر دبي للماس في شهر فبراير المقبل. ويعد المؤتمر من أهم الفعاليات في القطاع، حيث يقام بمشاركة نخبة من أشهر الخبراء العالميين المتخصصين بقطاع الماس في دبي لمناقشة مستقبل القطاع، وتعزيز حضور الإمارة كمركز عالمي رائد في القطاع".

وستُعقد سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات رفيعة المستوى والمتخصصة بالقطاع على مدار أسبوع كامل في دبي، وتبدأ بانعقاد اجتماع مجلس الماس العالمي في يوم 20 فبراير المقبل. كما سيستضيف مؤتمر دبي للماس حفل عشاء خاص لتوزيع جوائز عالم المجوهرات الذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس جوليري، ويهدف إلى تكريم المساهمات المتميزة في مجال تطوير قطاع الماس والمجوهرات العالمي.

ويستعد معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في نسخته الافتتاحية، والتي تقام بدعم من مركز دبي للسلع المتعددة كشريك رسمي، لأن يصبح من أبرز المنصات في قطاع المجوهرات العالمي، وسوقاً متميزة لاكتشاف المنتجات، وإرساء العلاقات المثمرة في القطاع، والاطلاع على الأفكار الملهمة. ويقام المعرض بين يومي 22-24 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع تحت مظلته الباعة والمشترين للتداول واستكشاف الفرص التجارية الجديدة في دبي. بينما يستضيف برج الماس اجتماعات رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس والاتحاد الدولي لمصنعي الماس في يومي 24 و25 فبراير.

ولطالما لعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً فاعلاً في تعزيز حضور دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الماس، وبما يتماشى مع رؤيته المتمثلة في استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتسهيلها وتوجيهها نحو الإمارة. واستضافت بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس، أكثر من 60 مناقصة للماس منذ بداية عام 2021 وحتى الآن. وشهد شهر أكتوبر 2021 بيع حجر ماس خام استثنائي يبلغ وزنه أكثر من 100 قيراط مقابل 5.218 مليون دولار أمريكي (44,004 دولار لكل قيراط) ضمن مناقصة سجلت رقماً قياسياً جديداً في بورصة دبي للماس.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المؤتمر والاستفادة من عروض الحجز المبكر عبر زيارة الموقع الإلكتروني https://diamondconference.ae

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