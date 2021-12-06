بدء التداول على أسهم «ملتيبلاي»

المصدر: أبوظبي- البيان

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بدأت أسهم شركة مجموعة «ملتيبلاي»، التابعة للشركة العالمية القابضة، التداول في منصة السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تحت رمز MULTIPLY.

وبدأ التداول في السوق بحفل قرع الجرس، بحضور سيد شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لدى الشركة العالمية القابضة، وسعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأندريه الصايغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ملتيبلاي» وسامية بوعزة، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس إدارة مجموعة «ملتيبلاي».

وتتبع الشركة، التي بلغت أصولها 8.16 مليارات درهم نهاية سبتمبر، ويعمل بها 3240 موظفاً، استراتيجية نمو تركز على الابتكار الرقمي في عدد من القطاعات، بما فيها السيارات وقطاع الخدمات للمرافق العامة، ورأس المال، الصحة، والإعلام والاتصالات. وقامت «ملتيبلاي» بسلسلة عمليات استحواذ بالإمارات وخارجها العام الماضي، تشمل حصصاً في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومنصة الوسائط الرقمية «فاير فلاي» بالولايات المتحدة، والاستحواذ الكامل على شركة فيولا للاتصالات التسويقية.

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