«بروج» ترسي عقود بناء التوسعة الرابعة بالرويس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت أمس شركة بروج البتروكيماوية ترسية عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الخاصة بمشروع التوسعة الرابعة (بروج 4) في مجمعها الصناعي في الرويس بأبوظبي. وفي وقت أسبق، وقعت «أدنوك» وشركة «بورياليس» اتفاقية الاستثمار النهائية لتوسعة مجمع بروج لإنتاج البولي أوليفينات من خلال مصنع بروج 4 بتكلفة قدرها 22 مليار درهم (6.2 مليارات دولار). ومع التوسعة، ستصبح بروج أكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفينات في موقع واحد. وتمت ترسية العقود التالية:

* العقد الأول تم ترسيته على شركة «العصب» للنقل العام والمقاولات ذات المسؤولية المحدودة، إحدى شركات الإنشاءات الرائدة في أبوظبي. وهذا العقد يتعلق بالأعمال الهندسية والإنشائية والمشتريات الخاصة بالأعمال التمهيدية لتحضير موقع المشروع.

* العقد الثاني لمشروع بروج 4 تم ترسيته على شركة «تيكنب إنيرجيز» الفرنسية، بتحالف مع شركة «تارغيت انجينيرينغ» لبناء وحدة تكسير الإيثان التي تعتبر الرابعة من نوعها في مجمع بروج والتي ستقوم بإنتاج 1.5 مليون طن سنوياً من الإيثيلين.

* العقود الثلاثة الأخيرة لمشروع بروج 4 تم ترسيتها على «تكنيمونت» الإيطالية للهندسة الصناعية، وتشمل العقد الثالث لبناء مصنعين جديدين لإنتاج البولي إيثيلين، ومصنع للهيكسين-1 الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية في إنتاج البولي إيثيلين ذي الأداء العالي. ويتعلق العقد الرابع بإنشاء المرافق الخدمية والمرافق خارج الموقع التي تتألف من إنشاء المباني الغير متعلقة بالإنتاج والطرقات والبنية التحتية والواجهات الداخلية والخارجية وأنظمة الخزانات وأنظمة حرق الغاز بالشعلة والخدمات العامة وأعمال ضم بروج 4 للمنشآت الموجودة. ويتعلق العقد الخامس ببناء مصنع إنتاج البولي إيثيلين المترابط الثاني، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنوياً.

قيمة محلية مضافة

وتأتي ترسية العقود بعد عملية مناقصة تنافسية. وستسهم قيمة هذه العقود في دعم القيمة المحلية المضافة في الإمارات، حيث ستقوم شركات محلية بإدارة 60% من الأنشطة المتعلقة بالأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد باستخدام منتجات ومواد صُنعت محلياً.

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