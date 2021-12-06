رسملة الأسهم المحلية تتخطى 2 تريليون درهم للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخطت رسملة أسواق الأسهم المحلية حاجز 2 تريليون درهم، في ختام جلسة أمس، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات، إضافة إلى إدراج سهم «مجموعة ملتيبلاي» في سوق أبوظبي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.54% أو ما يعادل 16.64 نقطة، ليغلق عند ٣٠٨٩.٥٥ نقاط بدعم نمو أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 2.64% توازي 225.9 نقطة ليقفل عند 8772.45 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.46 مليار درهم موزعة بواقع 2 مليار بأبوظبي، و454.8 مليوناً في دبي، وجرى تداول 766.3 مليون سهم، منها 430.2 مليوناً في أبوظبي، و336 مليوناً بدبي، وذلك عبر تنفيذ 18525 صفقة.

ووفق حسابات «البيان»، ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 56.9 مليار درهم في جلسة أمس، تشمل 22.4 مليار درهم القيمة السوقية لمجموعة «ملتيبلاي»، لتصل القيمة السوقية للسوقين مجتمعة إلى 2.06 تريليون درهم.

سوق دبي

وعزز نمو سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.41% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.14% و«جي اف اتش» 14.7%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.19%، وزاد قطاع العقار 0.51% على وقع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.43% و«ديار» 4.99% و«الاتحاد العقارية» 5.4%، فيما انخفض «داماك» 2.86% و«إعمار للتطوير» 0.87%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.95% مع نمو «سوق دبي المالي» 2.5% و«شعاع» 1.39%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، وصعد قطاع النقل بدعم نمو «أرامكس» 3.07% و«الخليج للملاحة» 2.56% فيما انخفض «العربية للطيران» 2.76%.

وتصدر «إعمار» النشاط مستقطباً 107.2 ملايين درهم، تلاه «جي اف اتش» 90.3 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 70.7 مليوناً، وحقق «جي اف اتش» أكبر وتيرة صعود بنسبة 14.7%، فيما كان «داماك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.86%، واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 25 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 1.68% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.67% و«أبوظبي التجاري» 4.59%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.62%، وصعد قطاع الاتصالات 8.63%، مدفوعاً بنمو «اتصالات» 8.83% فيما استقر «الياه سات»، وزاد قطاع العقار 1.19%.

ونما قطاع الاستثمار 0.17% مع صعود «ألفا ظبي» 0.98% و«إشراق» 3.14% و«الواحة كابيتال» 3.01%، فيما انخفض «العالمية القابضة» 0.26%، وزاد قطاع الطاقة بنحو 0.66% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.69% و«أدنوك للحفر» 1.24%، فيما انخفض «طاقة» 1.42% و«دانة غاز» 0.94%.

وتصدر «ملتبيلاي» النشاط جاذباً 382.59 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 351.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 295.09 مليوناً، وحقق «أسمنت الفجيرة» أكبر وتيرة صعود بنسبة 13.88%، فيما كان «فودكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.73%، ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 172.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

وأغلق سهم «ملتيبلاي»، في أول يوم تداول بعد إدراجه مباشرة بسوق أبوظبي عند مستوى 2 درهم بعد تداول 197.6 مليون سهم، بقيمة 382.59 مليون درهم من خلال 2917 صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز