98 ملياراً تجارة الإمارات الخارجية مع روسيا في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في روسيا إلى 361.9 مليون دولار (1.33 مليار درهم) في العام 2020 مقابل 313.6 مليون دولار (1.15 مليار درهم) في العام 2018، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات التنافسية والإحصاء، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لروسيا في دولة الإمارات زادت من 978.4 مليون دولار (3.59 مليارات درهم) في 2018، متخطية حاجز المليار لتبلغ 1.026 مليار دولار (3.77 مليارات درهم) في 2020.

واستحوذت الأنشطة العقارية على النصيب الأكبر من استثمارات روسيا في دولة الإمارات بواقع 73.8% ثم تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية بنحو 16.2% والتصنيع بنسبة 4.7% وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4.1%.

التجارة الخارجية

وصلت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية مع روسيا إلى 12.674 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بوزن للتجارة بلغ 975.69 ألف طن. وبلغت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية مع روسيا خلال 10 سنوات من 2011 وحتى 2020 ما قيمته 98.3 مليار درهم بوزن للتجارة بلغ 10.8 ملايين طن.

وبالنسبة لسلع إعادة التصدير فتتقدمها أجهزة هاتف وأجهزة أخرى للاتصال في الشبكات بقيمة 213 مليون درهم، وأجزاء مركبات جوية 146 مليون درهم، وألماس 91 مليون درهم وأجزاء ولوازم للسيارات 69 مليون درهم.

السياحة

أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع عدد السياح الزوار الدوليين القادمين من روسيا إلى دولة الإمارات لنحو 1.023 مليون زائر في العام 2019، مرتفعة من 945.09 ألف زائر في 2018، حيث تشمل بيانات الزوار الدوليين كلاً من عدد الزوار القادمين بغرض السياحة والعمل والإقامة وغيرها من التأشيرات.

بينما وصل عدد السياح الدوليين القادمين من روسيا إلى دولة الإمارات لنحو 902.9 ألف زائر في 2020، مقابل 833.59 ألف زائر في 2019، وزاد عدد النزلاء الروس في فنادق الدولة من 1.08 مليون نزيل في 2018، إلى 1.15 مليون نزيل في 2019.

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