«غرفة دبي» تبحث التعاون والشراكات الاقتصادية مع كوستاريكا

المصدر: دبي - البيان

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بحثت «غرفة دبي» في مقرها سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دبي وجمهورية كوستاريكا خلال استقبالها وفداً حكومياً برئاسة كارلوس ألفارادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا، حيث ناقش الجانبان تعزيز وتفعيل التعاون المشترك في مجالات وقطاعات اقتصادية رئيسية ومستقبلية.

ورافق الريس الكوستاريكي وفد ضم عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال ومنهم سيدة كوستاريكا الأولى كلوديا دوبليس كامارجو، ورودولفو سولانو كيروس وزير خارجية كوستاريكا، وماريا ديل بيلار وزيرة التخطيط القومي والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا، وفيكتوريا هيرنانديز مورا وزيرة الاقتصاد والصناعة والتجارة في كوستاريكا وأوجستين كاسترو سولانو وزير الاتصال في كوستاريكا وجمعة الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا وفرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة والسفير تشارلز هيرنانديز فيالي نائب المدير العام للسياسة الخارجية في وزارة الخارجية في كوستاريكا وألان سوليس فونسيكا المساعد الشخصي للرئيس الكوستاريكي، ومارسيلا ماتاريتا زيليدون رئيس المراسم بالقصر الرئاسي في كوستاريكا.

والتقى الوفد الزائر معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي يرافقه حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة دبي وعدد من مديري الإدارات في الغرفة، حيث تناول الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية الحالية وآفاق الشراكات المستقبلية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكوستاريكا.

قواسم مشتركة

وأشار الغرير في كلمته إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي وكوستاريكا نمت بنسبة 12% خلال الفترة من العام 2019 إلى 2020، لتصل إلى 112 مليون دولار، مضيفاً إن التجارة غير النفطية بين دبي وكوستاريكا وصلت إلى 64 مليون دولار في النصف الأول من العام 2021، مشدداً على أهمية الاستفادة من القواسم المشتركة التي تجمع الجانبين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرف دبي: تعمل غرفة دبي بشكل وثيق مع مكتب ترويج التجارة في كوستاريكا لتعزيز العلاقات الثنائية وتحديد الفرص التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الكوستاريكية، كما ويعكس افتتاح هذا المكتب في عام 2019 التزام كوستاريكا القوي بتعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات.

ودعا الغرير الوفد الكوستاريكي للمشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022، والذي سيقام على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، حيث يهدف إلى تشجيع واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى دعم ومناقشة تطوير الأعمال المهمة وتوقيع ومناقشة الصفقات والمشاريع المستقبلية المهمة.

وبدوره عبّر كارلوس ألفارادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا عن تقديره العميق لقيادة وحكومة دولة الإمارات ودبي على حرصهم الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالاستدامة، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر مختبراً مثالياً للطاقة النظيفة والابتكار من أجل الاقتصاد الأخضر.

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