«مصدر» تنشر حلول الطاقة النظيفة في 40 دولة

المصدر: أبوظبي - وام

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تشكل حماية البيئة والحد من تداعيات التغير المناخي أولوية لدى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وقد حرصت منذ قيام الاتحاد على تبني مبادرات ومشاريع مهمة ورائدة تعود بالنفع على أجيال المستقبل وتشكل رافداً مهماً لمسيرة التنمية المستدامة في كل القطاعات.

وجاء تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في عام 2006 ثمرة لهذه الجهود المكثفة التي تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعتبر «مصدر» داعماً أساسياً لمساعي الدولة في نشر حلول الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في العمل المناخي العالمي.

وتعد «مصدر» مطوراً ومستثمراً رائداً في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتطوير العمراني المستدام وتنشط حالياً في قرابة 40 دولة، ومن خلال تحفيز الابتكار في التقنيات النظيفة ونشرها على نطاق واسع تساهم «مصدر» في التخلص من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الطاقة وترسيخ ريادة أبوظبي والإمارات في هذا المجال على المدى الطويل.

ومنذ تأسيسها باتت تمثل «مصدر» نموذجاً حياً ومساهماً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتستثمر «مصدر» حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تفوق 20 مليار دولار أمريكي وبقدرة إنتاجية تفوق 13 جيجاواط، كما تساهم في تفادي انبعاث أكثر من 16 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وعبّر محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» عن فخره بمسيرة الإنجازات لدولة الإمارات على مختلف الصعد لاسيما قطاع الطاقة المتجددة الذي حقق قفزة نوعية خلال السنوات الماضية حتى باتت دولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال، والسباقة نحو تسخير أحدث التقنيات في مشاريع الطاقة النظيفة.

استثمارات عالمية

وقال: رسخت «مصدر» مكانتها كواحدة من الشركات العالمية البارزة في نشر حلول الطاقة النظيفة والمجدية تجارياً في العديد من دول العالم، وبالتالي المساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة، وبما يتماشى مع استراتيجية الحياد المناخي 2050 ووثيقة مبادئ الخمسين الاستراتيجية.

ولدى «مصدر» العديد من الاستثمارات العالمية المهمة كاستثمارها في شركة «فيوتشر هيرو انرجيز» الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة وأكبر الشركات المطورة لمشاريع الطاقة النظيفة في شبه القارة الهندية والمساهمة في صندوق للاستثمار في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية الذي أطلقته وزارة الخزانة البريطانية واستثمار الشركة في مجموعة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووقعت الشركة أيضاً العديد من الاتفاقيات خلال العام الحالي شملت تطوير مشاريع في كل من العراق وكازاخستان وتركمانستان واليونان وأرمينيا وغيرها.

تحالف الهيدروجين

وتقود «مصدر» مبادرات استكشاف سبل تطوير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام لاستخدامات النقل والشحن والطيران، حيث أطلقت مبادرات نوعية لدعم تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في أبوظبي، ومن ضمنها تأسيس مشروع محطة تجريبية في مدينة مصدر المدينة المستدامة الرائدة في أبوظبي لاستكشاف فرص تطوير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام وإنتاج الكيروسين من الكهرباء، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين.

وتندرج هذه المبادرة في إطار «تحالف أبوظبي للهيدروجين» الذي تم تشكيله بموجب مذكرة تفاهم بين «مبادلة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والشركة القابضة ADQ، ويهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات.

مسرعة أعمال

ولتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال أطلقت «مصدر» «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، وهي أول مسرعة أعمال للشركات الناشئة المتخصصة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وتساعد هذه المبادرة الشركات الناشئة على تسريع نمو أعمالها من خلال تزويدها بما تحتاجه من التمويل والتدريب والتوجيه، كما تشجع على ريادة الأعمال والابتكار داخل المدينة بالإضافة إلى مجمع «تك بارك» الذي يمثل وجهة جديدة للشركات الناشئة التي يتركز نشاطها في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والاقتصاد الرقمي.

أسبوع أبوظبي للاستدامة

يهدف أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه «مصدر» سنوياً إلى نشر التوعية وتثقيف الجمهور وتبادل المعارف حول أبرز التحديات المتعلقة بقطاع الاستدامة والطاقة النظيفة، وواظبت «مصدر» منذ تأسيسها على عقد المنصات المعرفية وإقامة الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز الوعي بقضايا الاستدامة.

ومن المنتظر أن يقام حفل افتتاح دورة العام المقبل من الأسبوع ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي في 17 يناير 2022، وتعكس هذه الخطوة الجهود المشتركة لكل من أسبوع أبوظبي للاستدامة وإكسبو 2020 لتعزيز أجندة الاستدامة العالمية مما يساهم في تعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال العمل المناخي.

ويشارك في هذا الأسبوع الذي يتضمن عدداً من القمم والمؤتمرات والفعاليات نخبة من أبرز صناع السياسة والأعمال والخبراء والأكاديميين.

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