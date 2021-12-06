9.3 تريليونات دولار تجارة الإمارات الخارجية في 5 عقود

المصدر: أبوظبي - وام

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بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات في 5 عقود قرابة 9,32 تريليونات دولار (34,23 تريليون درهم)، بحسب قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وحقق الميزان التجاري للدولة في الفترة من 1971 - 2020 فائضاً بلغ قرابة 1,3 تريليون دولار (4,76 تريليونات درهم). وأظهرت بيانات (أونكتاد) تضاعف حجم التجارة الخارجية للإمارات 473 مرة ارتفاعاً من 1,15 مليار دولار (4,2 مليارات درهم) عام 1971 إلى 545,02 مليار دولار (تريليونا درهم) في نهاية عام 2020. وارتفع الرصيد التراكمي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة من 7.8 ملايين دولار (28 مليون درهم) عام 1971 إلى قرابة 20 مليار دولار (73,46 مليار درهم) في نهاية 2020.

وتوزعت التجارة الخارجية في 5 عقود بين الصادرات بنسبة 57% بما قيمته 5,3 تريليونات دولار (19,5 تريليون درهم)، والواردات 43% بقيمة 4,01 تريليونات دولار (14,7 تريليون درهم). وتضاعفت الصادرات الإماراتية 380 ضعفاً مرتفعة من 0,842 مليار دولار (3.1 مليارات درهم) عام 1971 إلى 319,3 مليار دولار (1.17 تريليون درهم) في نهاية 2020، والواردات 730 مرة مرتفعة من 0,309 مليار دولار (1.13 مليار درهم) إلى 225.7 مليار دولار (828 مليار درهم) في نهاية عام 2020. وتضاعف حجم التجارة الخارجية في نهاية العقد الأول لتأسيس الاتحاد 28 مرة إلى 32 مليار دولار (117.5 مليار درهم)، وقرابة 33 مرة في نهاية 1991 إلى 38,2 مليار دولار (140 مليار درهم)، ونحو 74 مرة مطلع الألفية الحالية إلى 85,7 مليار دولار (315 مليار درهم)، وفي نهاية العقد الرابع 462 مرة إلى 532 مليار دولار (1,9 تريليون درهم).

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