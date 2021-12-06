ارتفاع سعر «الإيبور» على غالبية الآجال

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك «الإيبور» تراجعاً بجميع آجالها خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، عدا أسعار الفائدة لأجل عام واحد و6 أشهر وفقاً لإحصائيات المصرف المركزي.

وارتفعت الفائدة لأجل عام 0.56% من 0.65382% بنهاية ديسمبر 2020 إلى 0.6575% في نهاية نوفمبر وزادت الفائدة لأجل 6 شهور والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال 18.6% من 0.49084% إلى 0.5825% في نهاية نوفمبر.

وتراجعت الفائدة لأجل 3 أشهر 31.9% إلى 0.34865% من 0.5125% ونزلت الفائدة لأجل شهر بنحو 14.38% من 0.24457% إلى 0.20938%. وانخفضت الفائدة لأجل أسبوع 4.4% من 0.18354% إلى 0.17544% وهبطت الفائدة لليلة 25.6% من 0.14255% إلى 0.10599%.

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