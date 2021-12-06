«أورينت» تشتري حصة في شركة تأمين مصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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قالت شركة أورينت للتأمين إنها اشترت حصة بنك أبوظبي التجاري في «أورينت للتأمين التكافلي» المصرية مقابل 24.46 مليون درهم.

وتوقعت في إفصاح لسوق دبي أمس أن يظهر التأثير المالي لصفقة الشراء في الربع الرابع من العام مشيرة إلى أنها جاءت بهدف زيادة حصتها في سوق التأمين المصري والاستفادة من نموه المتزايد ودعم مساهمتها الحالية في ذات الشركة. وأشارت إلى أن الصفقة لن تؤثر على عمليات الشركة حيث إن قيمتها تمثل نسبة بسيطة من رأسمال الشركة وإيداعاتها البنكية متوقعة زيادة حقوق المساهمين بعد تنفيذ صفقة الشراء والتأثير بالإيجاب. وأضافت أنه تم سداد قيمة الشراء من فائض السيولة ولا توجد التزامات مستقبلية على الشركة أو المساهمين.

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