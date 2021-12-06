افتتاح أول منتجع فاخر بجزر العالم 18 الجاري

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة سيفن تايدز، المطور العقاري الإماراتي، افتتاح أول منتجع في جزر العالم في دبي، يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويقع منتجع أنانتارا جزر العالم دبي، وهو من فئة الخمس نجوم، في جزيرة كلارنس، ويتميز بشاطئ خاص، تبلغ مساحته 2000 متر مربع.

تقع الجزيرة المضيفة للفندق، والتي تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع، داخل قارة أمريكا الجنوبية بجزر العالم، وهي أرخبيل ساحلي، يضم 300 جزيرة من صنع الإنسان، على بعد 4 كيلومترات فقط من ساحل دبي.

وقال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: يضم المشروع 70 غرفة وجناحاً وفيلا. ويمكن الوصول إلى المنتجع حصرياً عبر القارب. وسيضم المشروع صالة للألعاب الرياضية، وحوض سباحة للضيوف، بالإضافة إلى سلسلة من حمامات السباحة الخاصة اللامتناهية من نوع (انفنيتي)، للاستخدام الحصري، لمن يقيمون في الفلل.

مرافق

سيتمكن عشاق الطعام من الاختيار من بين عدد من المطاعم. وفي ما يتعلق بالترفيه والاستجمام، فسيتم افتتاح سبا أنانتارا، الذي يوفر غرف علاج وعلاجات صحية داخل الغرفة، وكابانات سبا خاصة عند الطلب، كجزء من مرحلة مستقبلية من تطوير الفندق، كما سيحظى الضيوف أيضاً، بفرصة الاستمتاع بدروس اليوغا، والرياضات المائية، ونادي «توك توك» للأطفال. وقال غانم بن سليم مدير العمليات في شركة سيفن تايدز: يتقدم العمل في الجزيرة بسرعة كبيرة، مدعوماً ببراعة الفريق الهندسي. ونتطلع إلى افتتاح المنتجع رسمياً أمام الجمهور العام بعد أيام.

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