مذكرة تفاهم بين «دافزا» وغرفة تجارة تورينو لاستقطاب الشركات الإيطالية

المصدر: دبي - البيان

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عززت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» جهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة دبي، ودعم الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في الإمارة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة تورينو الإيطالية، لاستقطاب الشركات الإيطالية لإطلاق عملياتها في المنطقة الحرة. جاء ذلك خلال زيارة وفد رسمي من غرفة تورينو إلى المنطقة الحرة بمطار دبي. وقع المذكرة يوسف بهزاد، مساعد المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية والاستراتيجية ‏المؤسسية، وداريو غالينا رئيس غرفة تورينو الإيطالية.

حوافز

وستعمل المنطقة الحرة بمطار دبي من خلال المذكرة على الترويج لإمارة دبي ومكانتها الريادية على مستوى العالم باعتبارها مركزاً حيوياً للأعمال للشركات الإيطالية، وذلك عبر سلسلة من المبادرات والندوات والزيارات الرسمية، مع التركيز على الفوائد الاستراتيجية لتأسيس الأعمال ضمن المنطقة الحرة بإمارة دبي، إضافة إلى توفير الحوافز الخاصة بالشركات الإيطالية تحت مظلة غرفة تجارة تورينو.

وقال يوسف بهزاد: تفتح المذكرة الباب أمام أكثر من 220 ألف شركة تحت مظلة غرفة تورينو للاستفادة من منظومة متكاملة ومعززة بحوافز استثمارية عالية تقدمها دافزا، إضافة إلى تجربة استثنائية لمتعامليها تدفعهم لتنمية أعمالهم وازدهارها، نجحت دافزا في تقدميها لأكثر من عقدين من الزمن.

شركات أوروبية

وتعتبر الشركات الأوروبية ثاني أكبر مجموعة من الشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة بمطار دبي مقراً لها ولعملياتها من حيث الجنسيات بعد الشركات الشرق الأوسطية، حيث وصلت نسبتها من الإجمالي إلى 21,5 % بحسب النتائج المالية والتشغيلية للمنطقة الحرة بمطار دبي في 2020، تليها الشركات الآسيوية، والمذكرة هي الثانية التي يجري توقيعها مع غرفة تورينو بعد مذكرة وقعها في 2020 «مركز الحلال للتجارة والتسويق»، التابع لـ«دافزا».

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