869 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 869 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 262 مبايعة بقيمة 663.76 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 86.14 مليون درهم و241 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 577.63 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 21 مليوناً.

وجاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية ومبايعة بقيمة 25 مليوناً بمنطقة جميرا الثانية. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم والثالثة وادي الصفا 5 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 47 مليوناً.

وسجلت الرهونات 201.65 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 30.34 مليون درهم و25 رهن فلل وشقق بقيمة 171.31 مليون درهم، أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 133 مليون درهم ورهن بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 15 مليون درهم، وتم تسجيل 6 هبات بقيمة 4.01 ملايين درهم، أهمها بمنطقة اليلايس 1 بقيمة 2 مليون درهم وأخرى بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 762 ألف درهم.

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