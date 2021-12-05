دبي ثاني أفضل الوجهات السياحية العالمية 2021

المصدر: دبي- سيد صالح

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نالت دبي المركز الثاني على مؤشر «أفضل 100 مدينة كوجهة سياحية عالمية، لعام 2021»، الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال».

وذكرت المؤسسة البريطانية في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر أن دبي جاءت في المركز الثاني عالمياً على المؤشر هذا العام، على خلفية أدائها خلال العامين الجاري والماضي موضحاً أن الجهود التي بذلتها حكومة دبي في استنفار قطاع السياحة والسفر بالإمارة وحشد الدعم الكامل له أسهمت بصفة محورية في فوز دبي بالمركز الثاني عالمياً على المؤشر.

وأشار التقرير إلى أن دبي هي المدينة الوحيدة المنتمية إلى دولة ناشئة ضمن المُدُن العشر الأوائل على المؤشر لهذا العام.

وأفادت «يورومونيتور إنترناشيونال» بأن دبي الأعلى ضمن هذه المُدُن العشر في قطاع الصحة والسلامة، بينما نالت المركز الرابع في القطاع عموماً، مشيراً إلى برنامج التطعيم المكثف للسكان باللقاحات المُضادة للجائحة، الذي تتبناه دبي، ودوره في صدارة دبي لهذا القطاع، ذلك أنه بث ثقة متزايدة لدى سكان دبي وزوارها على السواء في قوة المنظومة الصحية بالإمارة.

وأوضحت أن دبي هي المدينة الوحيدة المنتمية إلى دولة ناشئة أيضاً ضمن المُدُن العشر الأوائل على المؤشر الفرعي «الأداء الاقتصادي والتجاري»، حيث نالت المركز الثامن، وأضاف: إن دبي الثانية عالمياً فيما يتعلق بالعمالة ومستويات التشغيل، الرابعة عالميا في العوامل الديموغرافية المواتية.

وأوضح التقرير أن الدعم الذي تمنحه حكومة دبي للقطاع الخاص كان له دور رئيسي في حمايته من الصدمات الاقتصادية. وذكر التقرير أن تعامل دبي مع «كوفيد 19» على نحو جيد أتاح لها إعادة فتح الخدمات الاستهلاكية، كتجارة التجزئة والخدمات المتعلقة بقطاع الأغذية والمشروبات، على نحو أسرع، كما أتاح لها أيضا تنظيم الفعاليات الحضورية. وأضاف: أن دبي لديها واحد من أعلى مستويات الدخل المُتاح للإنفاق عالمياً، الأمر الذي منحها قدرة هائلة على زيادة حجم إنفاقها على الوجهات والأنشطة الترفيهية والمُنشآت الفندقية.

وأردف: إن دبي تصدرت مُدُن العالم في عدد السياح الدوليين الذين زاروها، فيما حلّت ثانية على مستوى العالم في عدد السياح الذين وصلوا إليها عموماً «دوليين ومحليين».

وأفاد التقرير بأن دبي استقبلت على مدار العام الماضي 5,5 ملايين سائح دولي و0.8 مليون رحلة سياحية داخلية، فيما استقبلت خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 6,9 ملايين سائح دولي و1,0مليون رحلة سياحية داخلية.

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