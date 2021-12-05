«فيل جود كونتاكتس»: دبي سابع مُدن العالم تألقاً

المصدر: دبي - سيد صالح

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فازت دبي بالمركز السابع على قائمة أكثر مُدن العالم إضاءة وتألقاً وفقاً لدراسة أصدرتها «فيل جود كونتاكتس».

وترصد الدراسة أكثر مُدن العالم تألقاً في مستويات الإضاءة بها، وذلك من خلال المُفاضلة بين المُدن في رصيد نهايته العظمى من 10 نقاط.

واعتمدت دراسة الشركة البريطانية المتخصصة في خدمات الإضاءة والبصريات، في المُفاضلة على تحليل عدد من القراءات والبيانات في كل مدينة، ومنها عدد ساعات النهار، ومستويات التلوث الضوئي، ومستويات الإضاءة الاصطناعية، وعدد المنشورات التي تركز على ضوء المدينة وإنارتها عبر منصة «انستغرام».

وحصلت دبي على 4,64 نقاط، وتفوقت على كل من مدريد ولشبونة اللتين حصلتا على 4,37 نقاط، ونالتا بها المركز الثامن والتاسع، على التوالي. كما تفوقت دبي على طوكيو التي جاءت في المركز العاشر برصيد 4,31 نقاط.

وكانت الصدارة من نصيب الرياض التي حصلت على 7,11 نقاط، فيما حلّت موسكو ثانية برصيد 6,5 نقاط، وجاءت واشنطن ثالثة برصيد 6,13 نقاط.

وجاءت لندن، بوينوس أيريس وأثينا في المراكز من الرابع إلى السادس، على التوالي.

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