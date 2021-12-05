افتتاح نوفوتيل وأداجيو للشقق الفندقية في مثلث قرية جميرا

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم افتتاح فندق «نوفوتيل» و«أداجيو للشقق الفندقية» في مثلث قرية جميرا، وقال محمد الحاج حسن، المدير العام لفنادق المجموعة: يسعدنا أن نفتح أبواب فندقين جديدين متميزين في منطقة حديثة في دبي، تتميز بموقع مثالي للضيوف، الذين يرغبون في تجربة كل ما تتيحه هذه المدينة، بما في ذلك حضور فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

ويضم فندق نوفوتيل مثلث قرية جميرا 375 غرفة وجناحاً فسيحاً، يتميز كل منها بتصميم حديث وعصري، ولأولئك الذين يتطلعون إلى إنجاز أعمالهم براحة ومهنية، فمكاتب العمل المجهزة بالفندق تُعتبر خياراً ملائماً لتنفيذ متطلبات أعمالهم. ويضم الفندق ثلاثة مطاعم.

ومن بين مرافق الترفيه بالفندق حوض السباحة، الذي يمكن التحكم في درجة حرارته، والصالة الرياضية المجهزة بالكامل، وهناك لا مار سبا، الذي تقدم خيارات واسعة من علاجات الجمال والراحة.

والأكثر من ذلك فللضيوف الصغار مكان أيضاً في الفندق، حيث بإمكانهم الاستمتاع بالسباحة في المنتزه المائي بالفندق، والمشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية في نادي الأطفال، الذي يضم مساحة آمنة لممارسة الألعاب والفنون والحرف اليدوية وغيرها.

ويضم «أداجيو للشقق الفندقية» المتصل بفندق نوفوتيل 171 شقة فندقية مخدومة ومجهزة بالكامل. وتتنوع الخيارات بين غرف استديو واستوديو ديلوكس وشقق من غرفة نوم واحدة، وأخرى ديلوكس بغرفة نوم واحدة، بالإضافة إلى شقق ثلاثية الطوابق ودوبلكس، وهي مميزة بأحواض السباحة الخاصة بها.

يتيح هذا الفندق الملائم للعائلات بيئة فسيحة وترحيبية، تتوافر بها جميع وسائل الراحة المنزلية، بما في ذلك المطابخ المجهزة بالكامل والغسالات والمواقد الكهربائية وخدمة الواي فاي المجانية. كما يقدم أيضاً خدمات الترتيب والنظافة والتنظيف الجاف.

يمكن للضيوف النساء الاستفادة من حمام السباحة والصالة الرياضية المخصّصين للسيّدات فقط في أداجيو، ولمن يسافرون مع صغارهم، يمكن حجز مجموعة شاملة للأطفال مسبقاً مع توافر مجموعة مختارة من كتب وألعاب الأطفال.

ويمكن للضيوف تناول وجبة الإفطار سريعاً في «ذا هاب» والاستمتاع بسهولة الوصول إلى المرافق من فئة 4 نجوم، التي تقع على بعد خطوات فقط في فندق نوفوتيل المتصل بأداجيو، بما في ذلك المطاعم ذات المستوى العالمي وغرف الاجتماعات والمرافق الترفيهية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز