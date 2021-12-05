«ميبل» تواصل شراء أسهم «داماك» من خلال سوق دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «داماك العقارية» تسلمها إفصاحاً من شركة «ميبل إنفست كو ليمتد» بخصوص عرض الاستحواذ الجزئي المقدم من قبل «داماك» للاستحواذ على كامل أسهم «داماك»، مشيرة إلى أنه أصبح غير مشروط من جميع النواحي.

وأوضحت «ميبل»، في الإفصاح المنشور موقع سوق دبي المالي أمس، أن النتائج النهائية للعرض تبين أن ملكيتها ستصل إلى 21.61% من رأس مال شركة «داماك العقارية»، كما ستصبح الملكية المجمعة لمقدم العرض النهائي مضافاً إليه ملكية المجموعة المرتبطة ما نسبته 95.54%.

وأعلنت «داماك» في إفصاح منفصل، أن شركة «مبيل إنفست كو ليمتد» ستستمر خلال الفترة المقبلة شراء أسهم «دماك» من المساهمين الراغبين بالبيع وذلك وفقاً للشروط التالية:

- أن تتم عملية الشراء من خلال سوق دبي المالي من خلال التداول داخل القاعة.

- أن يتم الشراء على سعر 1.40 درهم للسهم، وأن تقوم ميبل بالإفصاح عن توقفها عن إجراء عمليات الشراء هذه قبل يوم عمل واحد من قرار التوقف.

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