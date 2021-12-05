«القدرة القابضة» تبحث الاستحواذ على «الطموح للاستثمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «العالمية القابضة»، موافقة مجلس إدارتها على البدء بعملية بيع ونقل كامل حصص شركتي «أي إتش سي» في رأسمال شركة «الطموح للاستثمار»، (أي ما يعادل 100 % من رأسمال الشركة)، إلى شركة القدرة القابضة.

وأضافت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أن عملية بيع ونقل كامل الحصص، ستتم مقابل إصدار «القدرة القابضة»، سندات أو صكوكاً إلزامية التحول، والتي سيتم تحويلها إلى أسهم، لصالح شركتي «أي إتش سي» في رأسمال «القدرة». وأوضحت الشركة، أن الإدارة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول، مع مراعاة الحصول على موافقة السلطات المختصة.

في سياق متصل، أعلنت «القدرة القابضة»، في إفصاح منفصل، عن عقد اجتماع جمعية عمومية في 12 ديسمبر الجاري، للنظر في الموافقة على الاستحواذ على شركة الطموح للاستثمارات، والموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحول، إلى أسهم بقيمة إجمالية 2.244 مليار درهم، إلى «أي إتش سي ريل ستيت القابضة»، و«أي إتش سي لإدارة الشركات»، بصفتهم جميع الشركاء في شركة الطموح للاستثمارات، كسر استحواذ يتم سداده، ليتم تحويل هذه السندات، إلى عدد 2.244 مليار سهم جديد في الشركة، بقيمة اسمية 1 درهم للسهم.

ويتم زيادة رأس المال، ليصبح 5.5 مليارات درهم، عند تحويل هذه السندات إلى أسهم، واعتبار كل أسهم الشركة مدفوعة بالكامل، وفقاً لنشرة الإصدار، التي سيتم إصدارها بعد انعقاد الجمعية العمومية مباشرة، وخلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية. كما ستنظر الجمعية في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة، من 3.26 مليارات درهم، إلى 5.5 مليارات، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاستحواذ، واعتباراً من تاريخ نفاذها.

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