إينوك تخطط لافتتاح 14 محطة وقود متنقلة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إينوك إبرام اتفاقية شراكة مع «نخيل» لافتتاح 14 محطة وقود متنقلة في دبي بهدف تزويد العملاء بخدمات سريعة ومريحة ومبسّطة للتزوّد بالوقود. وتم افتتاح أولى هذه المحطات في «سوق التنين 2» لتلبية احتياجات سكان المجمعات السكنية القريبة مثل المدينة العالمية وزوار مركز «سوق التنين».

وتضم المحطة 8 مضخات وقود تتيح تزويد الوقود على جانبي المحطة، وتوفّر البنزين خصوصي 95 والممتاز 98، إضافة إلى الديزل، كما تتضمّن ماكينة لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة 90 ألف ليتر، ويُمكنها تزويد 1200 سيارة بالوقود يومياً.

وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، تعتزم إينوك افتتاح 14 محطة وقود متنقلة ضمن مشاريع «نخيل» الرائدة في إمارة دبي، حيث ستكون الخطوة التالية افتتاح محطة وقود متنقلة في المدينة العالمية خلال الربع الثاني من العام المقبل، في حين تخطط المجموعة لافتتاح 5 محطات إضافية متنقلة في دبي وإضافة 7 مواقع أخرى خلال عام 2023.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «باعتبارنا شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، نؤكد التزامنا الراسخ تجاه تلبية احتياجات الطاقة في الإمارات عبر توفير أفضل الخيارات والحلول الذكية والمستدامة والآمنة للتزوّد بالوقود، وذلك حرصاً منّا على تلبية مُتطلبات عُملائنا الكرام ومواكبة أعداد المركبات المتنامية تزامناً مع النمو السكاني للدولة. وقد حقق المشروع التجريبي لمحطة الوقود المتنقلة في «المرابع العربية» نجاحاً لافتاً، وبالشراكة مع «نخيل»، سنعمل على توفير المزيد من محطات الوقود المتنقلة في شتى أرجاء إمارة دبي تبعاً لاحتياجات السكان وحجم الطلب».

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في «نخيل»: «لدينا شعور بالحماسة إزاء إقامة مثل هذه الشراكة المستقبلية مع إينوك، حيث نقدم 14 محطة متنقلة، مستدامة وفعالة وآمنة، مع إطلاق الأولى في سوق التنين، وهو أحد أماكن الجذب الرئيسية لسوق التجزئة، في حين من المقرر إطلاق الثانية في إنترناشونال سيتي، وهي من أكبر المراكز السكنية. ونحن في نخيل نسعى باستمرار للتوصل لطرق جديدة بهدف تعزيز الخدمات المرتبطة بمراكزنا التجارية، وافتتاح محطة إينوك هو خير شاهد على جهودنا الرامية إلى توفير الراحة لكل من تجار التجزئة والعملاء لدينا».

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