جمارك دبي تكرّم مجموعات العمل والتجارة بجائزة النخبة

المصدر: دبي – البيان

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كرّمت جمارك دبي مجموعات العمل والتجارة خلال الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري في 2021، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أكد أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، على العلاقة الوطيدة والمميزة التي تجمع جمارك دبي بعملائها، والتي أدت دوراً رئيسياً في تحقيق جمارك دبي لنجاحات متلاحقة توجتها بالفوز بجائزة النخبة ضمن نتائج الدورة 2021 التقييمية الأكبر في تاريخ برنامج دبي للتميز الحكومي، وشارك فيها 132 مقيماً وخبيراً عالمياً ومحلياً لتقييم 31 جهة حكومية.

وقال خلال الاجتماع الذي حضره المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات في جمارك دبي: «نحن في جمارك دبي نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لترسيخ دبي المركز المفضل للتجارة والأعمال عبر خدمات حكومية رائدة المستوى، مؤكداً أن الفوز بجائزة النخبة يعزز مكانة جمارك دبي الريادية كقدوة تحتذي بها الجهات والمؤسسات الجمركية العالمية».

وأضاف مصبح: «شهد العام الجاري أداءً جيداً على كل القطاعات الاقتصادية وكان للقطاع التجاري نصيب مهم في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة، وذلك بفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في إدارة أزمة كورونا، حيث نجحت الإمارات في تخطي الأصعب والانطلاق بقوة نحو تحقيق طفرات اقتصادية وفق رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة، مدعومة بالعديد من الأنشطة والفعاليات، فقد عزز الحدث العالمي إكسبو من دعم عجلة الاقتصاد الوطني، كما حفز على تشجيع الاستثمارات، من خلال مشاركة 192 دولة، أيضاً استضافت دبي، معرض دبي للطيران بمشاركة 148 دولة و1200 عارض، وتم توقيع صفقات بالمليارات، وهو ما يؤكد بدء تعافي الاقتصاد العالمي».

ولفت إلى أن تجارة دبي الخارجية في تزايد مستمر والمعاملات الجمركية تسجل نمواً قوياً، كما نحضّر حالياً لفعاليات أسبوع جمارك الإمارات خلال الفترة من 23 إلى27 يناير المقبل، وهذه دعوة لجميع أعضاء المجلس لحضور الأنشطة الجمركية المتنوعة على مدار الأسبوع.

من جانبه توجه عمار عبد الجواد، المسؤول في إدارة تطوير الأعمال بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بالتهنئة إلى جمارك دبي بمناسبة فوزها بجائزة النخبة، واستعرض منصة استثمر في دبي المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، وتوفر المنصة تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، كأكبر منصة موحدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، وتغطي المنصة دورة الأعمال بكامل مراحلها، ابتداءً من البحث عن الفرصة المناسبة، وتسجيل الاسم التجاري، والحصول على الموافقة الأوليّة لإصدار الترخيص ومتطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بها، وانتهاءً بالحصول على الرخصة التجارية، حيث تم إصدار 55 ألف رخصة تجارية هذا العام مقارنة مع 33 ألف رخصة العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المبادرات لتشجيع الاستثمار.

وقال ساجد سيد، مجموعة الإلكترونيات: إن مجموعة الإلكترونيات هي مؤسسة غير ربحية تضم العديد من العلامات التجارية العالمية وأبرز الشركات الإماراتية في مجال الإلكترونيات، وتهدف إلى تمثيل ودعم قطاع الإلكترونيات ولتكون حلقة الوصل بين الدوائر الحكومية وشركات الإلكترونيات.

وتطرق عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي العالمية إلى بيئة دبي الاستثمارية الفريدة والجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل بشكل مستمر على جذب الشركات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الشركات الكبرى إلى دبي، وتعتمد الغرفة استراتيجية اتخاذ خطوات في مجالات جديدة ومختلفة لتكون متواجدة في الأسواق النامية والجديدة، بالإضافة إلى الأسواق القوية أيضاً في مختلف المجالات، للعمل على تعريف المجتمعات المختلفة بدبي وجاذبيتها الاستثمارية.

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