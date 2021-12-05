«ستيلا ستايز»: نموذج «الفنادق الموزعة» يحقق تطورات سريعة في قطاع الضيافة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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قال مهند ذكرى، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى ستيلا ستايز إن نموذج «الفنادق الموزعة» يحقق تطورات سريعة ومؤثرة في قطاع الضيافة العالمية فهو يجمع أفضل ما تقدمه العلامة التجارية ويقدم الخدمات والمرافق المعتادة في الفنادق التقليدية، إلى جانب حرية المساحة والموقع التي توفرها منازل العطلات.

فحينما يصل الضيف إلى فندق ما، يتوقع عادة ما ينتظره من بهو فسيح ونظافة متناهية وتصميم منسجم في أنحاء المكان كافة. وفي الوقت ذاته، يتوقع الضيف وجود طوابير من الناس لدى مكتب الاستقبال لتسلّم غرفهم، بينما يتوقعون مظهر بوفيهات الإفطار وشكل غرفهم التي تحتوي أقل مساحة ممكنة للحركة.

ومن ناحية أخرى، هناك منازل العطلات المتاحة للإيجار، والتي توفر مساحات كبيرة وتمنح المسافرين مرونة في خيارات الموقع وتقدم تجارب مختلفة ومتفرّدة في مختلف الوحدات إلا أن ذلك يعني عدم اتساق مظهر العلامة التجارية أو توحيد المرافق في مختلف الوجهات، وهي الأمور التي اعتادها الناس في ظل انتشار السلاسل الفندقية.

وأشار ذكرى إلى أننا نشهد توجهاً عالمياً يزداد فيه إقبال الناس على الشعور بأنهم يقيمون في منازلهم أثناء سفرهم، إلا أنهم مع ذلك يستمرون في حجز الغرف الفندقية بسبب قلقهم من مستويات الجودة وعدم انسجامها مع توقعاتهم وهو أمر شائع عند استئجار الوحدات السكنية عبر الإنترنت.

إلا أن مفهوم الفنادق الموزعة يسهم في إغلاق تلك الفجوة بين الفنادق ومنازل العطلات، فهو يتيح المساحة والراحة ومرونة اختيار الموقع التي تجعل من المساكن الخاصة المتاحة للإيجار أكثر جاذبية بفضل العديد من الخدمات الفاخرة والمرافق إلى جانب الجودة التي ترافق العلامات الفندقية الموثوق بها.

وتعد «ستيلا ستايز» أول تجربة للفنادق الموزعة في الإمارات، والتي تجمع أفضل عناصر الفنادق مع أفضل ما في منازل العطلات تحت مظلة واحدة. فهذا المفهوم يعد الضيوف بما يتوقعونه من العلامات الفندقية كالجودة المستمرة والخدمات المتعارف عليها في الفنادق الموثوق بها، إلى جانب حرية ومرونة الحياة كما لو كانوا في منازلهم.

تقدم الشركة عقارات تتنوع بين الفيلات الفاخرة ووحدات تاون هاوس والاستوديوهات ذات الأسعار المناسبة في دبي والمنامة ومونتريال، مع الحرص على اتساق التجربة الفندقية من خلال خدمات الضيوف المقدمة على مدار الساعة وعناصر التصميم الداخلي المميزة لعلامة ستيلا ستايز. كما عملت الشركة على رقمنة رحلة المستخدم، ما يعني أن بوسع الضيوف الاستمتاع بكامل التجربة من دون الحاجة للوقوف في صفوف الانتظار، حيث نقلت بهو الفندق بكامله إلى هاتف المستخدم.

ولاقى تأجير المنازل إقبالاً في جائحة كوفيد-19، وبخاصة في سوق العطلات المحلية القصيرة، وكانت سرعة نمو هذا المفهوم لدى المسافرين من رجال الأعمال مثيرة للاهتمام وبخاصة أولئك الذين قدموا لزيارة دبي فترات طويلة.

وبحسب الأرقام التي نشرتها سياحة دبي، فإن متوسط طول فترة الإقامة في المدينة في النصف الأول من عام 2021 بلغ 4.8 ليالٍ، بينما بلغ متوسط حجوز الضيوف لدى ستيلا ستايز 18 ليلة في الفترة ذاتها. ومن المتوقع أن يواصل هذا التوجه نموه لدى الأشخاص الذين يقيمون فترات أطول خلال انعقاد فعاليات إكسبو 2020 دبي، كما لاحظنا توجهاً مماثلاً لدى العاملين عبر الإنترنت ممن اختاروا العمل من دولة الإمارات بفضل توفير خيار تأشيرات العمل الحر أخيراً.

هناك فرص واعدة بالنمو الكبير في مجال الفنادق الموزعة، وستغير الكثير من ملامح قطاع الضيافة. فنموذج الأعمال يسمح بإمكان التوسع لزيادة الوحدات المتاحة والوصول إلى مناطق جديدة وتقديم خدمات إضافية من دون التأثير في التكلفة المترتبة على الضيوف. وفيما تمثل دبي المدينة العربية الأبرز للابتكار والضيافة، فسيكون المجال متاحاً أمام العلامات الإماراتية، مثل ستيلا ستايز، لوضع خطط التوسع في الأسواق العالمية.

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