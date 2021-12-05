هيئة تنظيم الاتصالات تفوز بالجائزة الدولية للمرونة المؤسسية 2021

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن فوز فريق المشتريات لديها بالجائزة الدولية للمرونة المؤسسية 2021 عن فئة سلسلة التوريد والجودة والأداء، وجاء الإعلان عن هذا الفوز خلال الحفل الافتراضي الذي نظمته شركة Blackstone Resilience Project Management، وقد فاز فريق الهيئة بهذه الفئة بعد منافسة عالمية، بواقع 254 ملف مشاركة من قبل أكثر من 112 جهة من 27 دولة.

كما كانت الهيئة ضمن القائمة النهائية لأفضل 3 جهات عن فئة «الاستدامة Sustainability» وفئة «المرونة Agility»، حيث شملت القائمة النهائية وصول 81 جهة وشركة بعد تقييمها من قبل لجنة تحكيم مشكلة من خبراء متخصصين من مختلف دول العالم.

ويضاف هذا الإنجاز إلى مجموعة من الإنجازات العالمية التي حققها فريق المشتريات في الهيئة خلال العام الحالي، وتعكس هذه الإنجازات نجاح الخطط والمبادرات التي اعتمدها الفريق بهدف توفير بيئة عمل مستدامة، وتحسين وتعزيز تعاونها مع الموردين وتسهيل إجراءات التوريد، حيث حرصت الهيئة على بناء علاقة استراتيجية مستدامة مع الموردين، وتسريع عمليات التوريد، وعملت الهيئة على مراجعة استراتيجية الشراء، والتفاوض مع الموردين على العقود الاستراتيجية، وتوحيد العقود للحصول على أسعار منافسة، هذا كما عملت الهيئة على تطوير كوادرها البشرية في مجال المشتريات والتوريد وأنظمة المشتريات الإلكترونية.

وحول هذا الإنجاز قال محمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة: «تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على تطوير عمليات الشراء والتوريد وتعزيز العلاقات مع الشركاء الموردين، وإحداث تحسينات مستمرة على سلسلة التوريد الخاصة بمشتريات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما انعكس إيجاباً على تقديم وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور المتعاملين، ويعكس فوز الهيئة بهذه الجائزة نجاحها في استخدام قدراتها في استشراف المستقبل والتخطيط والعمل على التغيير التدريجي لاستيعاب الاضطرابات المفاجئة والتكيف معها لتحقيق النجاح والازدهار والاستمرار في تقديم الخدمات، مع الحفاظ على سلامة موظفيها وعملائها».

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات سبق لها خلال هذا العام الفوز بجائزة ستيفي الذهبية في فئة أفضل فريق مشتريات داعم للموردين، وذلك ضمن جوائز الأعمال الدولية لعام 2021، كما فازت الهيئة بجائزة أفضل جهة في مجال المشتريات والتوريد في معيار «أفضل استجابة مع الموردين خلال جائحة كوفيد 19»، وذلك ضمن جوائز المعهد الدولي للمشتريات والتوريد CIPS، وحصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على جائزة أفضل جهة عن فئتي «أفضل فريق مشتريات» و«أفضل جهة مستدامة في الخدمات والمنتجات» وذلك ضمن جوائز أفضل الأعمال «BBA» والتي تعد من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة. وحصلت الهيئة على الشهادة الأخلاقية المهنية العالمية في مجال المشتريات والتوريد من المعهد الدولي للمشتريات والتوريد CIPS لعام 2020 و2021. كما يجدر بالذكر أن الهيئة حصلت على أفضل جهة مؤثرة في مجال المشتريات «Procurement Influencer» وذلك ضمن جوائز الشرق الأوسط للمشتريات 2021.

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