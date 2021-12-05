أوليفر وايمان تطلق برنامجاً يستقطب المواهب الإماراتية للعمل في القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أوليفر وايمان، وهي إحدى شركات الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً ولديها فروع في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برنامج تطوير الاستشاريين في أبوظبي الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الإماراتية واستقطابها للعمل في القطاع الخاص. ويأتي الإعلان عن برنامج أوليفر وايمان الجديد عقب التزام الحكومة الإماراتية بتعزيز عدد الإماراتيين الذين يعملون في القطاع الخاص.

وتسعى أوليفر وايمان من خلال برنامجها الجديد إلى تأهيل الخريجين الإماراتيين الجدد للعمل في مجال الخدمات الاستشارية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل مع فرق المشاريع الرائدة في الشركة، حيث يوفر البرنامج إمكانية التعرف على المهارات الاستشارية الأساسية من خلال التدريب الرسمي والتدريب أثناء العمل، مما يتيح لهم الفرصة للتعاون مع مختلف العملاء ومواجهة تحديات الأعمال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عادل الفلاسي، رئيس مكتب أوليفر وايمان في أبوظبي: «يتمثل هدفنا في تعزيز عدد الإماراتيين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص». وأضاف: «نحن نؤمن بتحقيق أثرٍ استثنائيٍّ لعملائنا وتهيئة بيئة عملٍ ملائمةٍ ومشجّعةٍ للاستشاريين لدينا، وإنّنا نشجّع المرشحين للانضمام إلى البرنامج على الاستعداد لتجربة تقديم الخدمات الاستشارية من اليوم الأول، كما نسعى لتعزيز قدراتهم وتنميتها من خلال منحهم الفرصة للعمل في مختلف القطاعات والتعاون مع كبار أعضاء الفِرَق. إنّها رحلة مثيرة ومثمرة سنلتزم بها التزاماً تامّاً».

وسيحظى المرشحون المختارون بالفرصة لتعلم مهارات جديدة على مدار عام كامل بعد تجاوز الفترة التجريبية التي تمتد لستة أشهر ليكونوا جزءاً من بيئة العمل الداعمة في مكتب أوليفر وايمان بأبوظبي.

وفي هذا السياق، انضمّ خالد الكعبي، الذي يحمل شهادة في التمويل وإدارة الأعمال من جامعة سان دييجو، أخيراً إلى برنامج تطوير الاستشاريين من أوليفر وايمان بحثاً عن فرصةٍ للتعلم والتطور، إذ يعتقد أن المجال الاستشاري يوفر فرص عمل مجزية وحافلة بالتحديات.

وتعليقاً على تجربته في البرنامج، قال الكعبي: «لقد منحني برنامج تطوير الاستشاريين الفرصة لخوض تجربةٍ رائعة، حيث أواجه العديد من التحديات وأتطور بسرعة كبيرة وأتعلم مهاراتٍ جديدة يومياً، وأتعرف على جوانب كانت مجهولة بالنسبة لي، كما أواصل استكشاف مجالاتٍ جديدة من الاهتمامات الشخصية الممتعة».

ويُقام حفل رسميّ عند إكمال البرنامج لتوزيع الشهادات على الخريجين، كما يحصل المتميزون منهم على عروضٍ رسمية للانضمام إلى فريق أوليفر وايمان الاستشاري.

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