دور أساسي لميناء جبل علي وجافزا بتمكين قطاع البتروكيماويات

المصدر: دبي - البيان

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يلعب مركز الأعمال اللوجستية المتكامل التابع لـ«دي بي ورلد» في جبل علي، والذي يشمل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، دوراً أساسياً في تمكين قطاع البتروكيماويات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ويسلط المركز الضوء على آفاق النمو في القطاع والعروض التنافسية التي يوفرها من خلال مشاركته في النسخة الخامسة عشرة من منتدى «جيبكا» السنوي الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.

على مدى السنوات الماضية، شكلت الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام الوجهة المفضلة للشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات الذي يعد أساساً لجميع الصناعات، وتعتمد 95% من السلع المصنعة بما في ذلك الإلكترونيات، والأثاث، والأجهزة، والمنسوجات، وغيرها على البتروكيماويات، ما يجعلها محركاً مهماً للاقتصاد.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات وجافزا: «من المتوقع نمو سوق البتروكيماويات العالمي بمعدل سنوي مركب يصل إلى 5.1% بين 2021 و2030، وفقاً لتقارير مؤسسة بريسيدينس لبحوث السوق والاستشارات، فيما يتوقع مجلس الكيمياء الأمريكي، نمو حجم الإنتاج الكيميائي العالمي بنسبة 3.9% في 2021، ولذا، فإننا نشهد اتجاهاً تصاعدياً في قطاع البتروكيماويات الذي يعد إحدى الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) والتي من المتوقع أن ترفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة، من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول 2031. وفي دي بي ورلد نتطلع إلى الاستفادة من الفعاليات التجارية الاستراتيجية مثل منتدى جيبكا لتعزيز هذا النمو الذي سيساعد شركاءنا الحاليين الذين تربطنا بهم علاقات طويلة الأمد. كما سيتيح المنتدى الفرصة للتواصل مع شركاء جدد يمكنهم الاستفادة من مرافقنا الحديثة في جافزا ومحطة البتروكيماويات في ميناء جبل علي لتوسيع نطاق أعمالهم».

يُشَّكل قطاع البتروكيماويات جزءاً لا يتجزأ من القطاعات الصناعية الرئيسة في «دي بي ورلد»، وتلبي القدرات المشتركة لميناء جبل علي وجافزا، التي تشكل مركزاً رئيساً متكاملاً ومتعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، الطلب الكبير للصناعة على المستويين المحلي والعالمي. ويمتد مجمع البتروكيماويات في جافزا على مساحة 3.8 ملايين متر مربع، ويضم 563 شركة بتروكيماويات من 70 دولة تعمل في العديد من المنتجات مثل البيتومين والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية ومستخلصات الدباغة/ الصباغة، وغيرها، وتشمل قائمة الشركاء دولاً مثل الهند، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، والسعودية إلى جانب الإمارات.

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