وفد أردني يزور «المدينة المستدامة» في دبي

المصدر: دبي- البيان

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زار أمين عام وزارة الاستثمار، المفوض العام الأردني في «إكسبو 2020 دبي» زاهر القطارنة يرافقه المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية بالإمارات- دبي نائب المفوض العام الأردني لـ«إكسبو 2020 دبي» نادر السحيم مشروع المدينة المستدامة؛ أول مجتمع مستدام بالكامل ضمن فئته بمنطقة الشرق الأوسط. وكان في استقبال الوفد المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة «دايموند ديفلوبرز»، يرافقه فريق العمل الإداري بالمدينة، وجاءت هذه الزيارة متابعه للزيارة التي قام بها وزير الاستثمار الأردني خيري عمرو للمدينة في الشهر الماضي، والتي تندرج ضمن الاهتمام الإقليمي بهذا النمط من المشروعات الصديقة للبيئة والإنسان، والتي باتت مثالاً تتطلع إليه الدول لما يوفره من نهج اجتماعي متكامل وشامل.

وشملت الزيارة جولة في مرافق المشروع تعرّف الوفد خلالها إلى ما يقدمه من حلول مستدامة تتبناها المدينة، بهدف إنتاج الطاقة النظيفة وتشجيع الزراعة المحلية، وإعادة تدوير النفايات والمياه، وتشغيل وسائل نقل نظيفة ومستدامة. كما اطلع الوفد على مرافق المشروع المتنوعة، منها «قرية سند»، التي تعد أكبر مركز لإعادة تأهيل أصحاب الهمم في المنطقة، ومعهد «سي إنستيتيوت»؛ أول مبنى خال من الكربون على مستوى العالم.

وأثنى أمين عام وزارة الاستثمار على الإسهام الكبير، الذي تقدمه المدينة في تحقيق متطلبات الاستدامة، معتبراً هذا المشروع يشكل نموذجاً يجب أن يُحتذى على مستوى المنطقة بفضل ما يقدمه من مفاهيم وخبرات وتجارب تعزز التوجّه نحو تبني الممارسات البيئية، ونظم الإنتاج والاستهلاك المُستدامة في المنطقة.

في الجانب العملي، بحث الجانبان سبل التعاون المستقبلي وإمكان استنساخ نموذج المدينة المستدامة وتطبيقه في الأردن، إضافة إلى اتفاق الطرفين على عرض هذا النموذج الناجح لمدن المستقبل الخالية من الكربون في الجناح الأردني خلال معرض «إكسبو 2020»، دبي ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة، ذلك أن المدينة المستدامة تحظى بتقدير واعتراف عالميين، بفضل حلولها المستدامة وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتكيف مع متغيرات المستقبل.

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