«الفجيرة الوطني» يطرح منتجين مصرفيين مبتكرين للشركات الصغيرة

المصدر: الفجيرة – البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني اليوم عن إطلاق حساب «أهلاً» للشركات الصغيرة والمتوسطة وحساب الأعمال «OneStop»، وهما منتجان مصرفيان حصريان، يتيحان للشركات إمكانية الاستفادة من مزايا فريدة تشمل الخدمات المصرفية الرقمية في أي وقت وأي مكان. ويوسع بنك الفجيرة الوطني من خلال هذين المنتجين خدماته وخبراته المصرفية الحائزة على جوائز في مختلف القطاعات، لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.

وسيقدم حسابا «أهلاً» و«OneStop» مجموعة خدمات مصرفية مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشكّل هذه الحلول عوامل تمكين تدعم المؤسسات في دولة الإمارات وخاصة الحديثة منها، وستتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حسابي الأعمال إمكانية الوصول المجاني إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والحصول على بطاقة خصم مجانية من دون رسوم إضافية على عمليات السحب داخل الإمارات، إضافة إلى عمليات الإيداع النقدية غير المحدودة من خلال أجهزة الصراف الآلي، والمدفوعات الداخلية المجانية، وحساب الرصيد الصفري، وأفضل أسعار صرف العملات الأجنبية للدولار الأمريكي، إضافة إلى صيانة الحساب المجانية، ودفتر شيكات مجاني، ومعاملات التحويل المجانية بالعملات المحلية والأجنبية، وعدد من الخدمات الأخرى.

في هذا الإطار، قال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات: «مع فتح دولة الإمارات أبوابها للنمو والفرص في مختلف القطاعات، تتطلع الشركات حول العالم إلى الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في دبي وإنشاء فروع لها هنا. وانطلاقاً من استراتيجيتنا الهادفة إلى دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة محلياً، يسرّ بنك الفجيرة الوطني وضع خبرته الطويلة بمتناول الشركات ودعمها، لتستفيد من الفرص المتاحة، فهذه خطوة بديهية يقوم بها بنك الفجيرة الوطني، الذي يُعرف بكونه الشريك المالي المفضّل للشركات ورواد الأعمال».

وستتمكن الشركات أيضاً من الوصول إلى منصة «إن بي إف كونكت» المصرفية الحصرية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكّل أداة شاملة لهذه الشركات تتيح وصولها إلى مجموعة من الخدمات والحلول ووسائل مشاركة المعرفة.

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