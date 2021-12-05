«آفاق الإسلامية للتمويل» تفوز بجائزة السعادة في مكان العمل بدبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «آفاق الإسلامية للتمويل»، المؤسسة الرائدة في القطاع المالي، والتي تقدّم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، عن فوزها بجائزة «السعادة في مكان العمل» ضمن فئة «أفضل إشراك ومشاورة الموظفين» خلال فعاليات الدورة الرابعة من الجائزة التي تمنح لأكثر أماكن العمل سعادة، وتلك التي اتخذت خطوات رائدة للارتقاء بمستوى سعادة موظفيها.

وكانت «آفاق» أول شركة في القطاع الخاص التزمت بتطبيق مبادرة «مؤشر السعادة»، استجابةً منها للدعوة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإعلان سموه «اعتماد ميثاق وطني للسعادة والإيجابية، التزاماً بخلق البيئة الأسعد لمجتمعنا»، حيث بادرت «آفاق» إلى تعيين السيدة يسرى باقي مديراً لإدارة التسويق والسعادة فيها، لتكون بذلك في طليعة شركات القطاع الخاص التي استجابت لهذا التوجّه.

وبعد مضي 6 سنوات على تأسيس «إدارة السعادة»، قالت يسرى باقي مديرة «إدارة السعادة» في «آفاق الإسلامية للتمويل»: «نحن نفخر بنيلنا هذه الجائزة المرموقة، لأننا في «آفاق» انتهجنا واقع عمل هدفه جوهر موظفينا، ليشكل الأرضية التي تقف عليها سعادتهم وصحتهم أيضاً. ولقد نجحنا ولله الحمد في بناء مكان عمل صحي وسعيد ومنتج، مستلهمين رؤية حكومة دولة الإمارات لمؤشر السعادة، وحرصها على تحقيق الرخاء والرفاهية والاستقرار لشعبها والمقيمين على الأرض الطيبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، علماً أن مبادرة «مؤشر السعادة» مستلهمة من نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومن مقولته الشهيرة «ثروتي هي سعادة شعبي».

وأضافت باقي: «أطلقنا في «آفاق» العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مؤشر سعادة المتعاملين مع الشركة والموظفين فيها، وجعل رضا عملائنا ميزة تنافسية أساسية في مختلف الخدمات والمنتجات التي نقدمها والمبادرات التي نطلقها. أهمية السعادة في بيئة العمل تكمن في كونها تؤثر بشكل عميق على الكثير من المؤشرات، مثل: الإنتاجية، والرضا الوظيفي، والتزام الموظف بعمله، وكلّها تُعتبر من أهم ركائز مؤشرات الأداء الوظيفي، كما أن تأسيس مجتمع فاعل ومتفاعل ومتميز في مواقع العمل، ينتج عنه تقدير الموظفين لقيمة العمل وأهميته ليس فقط على أدائهم وأفكارهم وخبراتهم العملية، بل على حياتهم بكاملها».

معلوم أن «آفاق الإسلامية للتمويل» كانت قد حصدت المركز الأول في جائزة «أسعد مكان عمل في القطاع الخاص» للعام 2018، وحصلت في العام 2019 على جائزتي «أفضل إشراك الموظفين» و«أفضل صحة عامة في مكان العمل»، 4 سنوات متتالية.

من جهته، قال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: «إننا في «آفاق الإسلامية للتمويل» نسير وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أسسنا «إدارة السعادة» قبل 6 سنوات، والتي تقوم بمراجعة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات السعادة والرضى بشكل دوري».

وأضاف القبيسي: «دولة الإمارات موطن السعادة وعنوانها عالمياً، حيث تولي أهمية كبرى لتحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، وتحرص على توفير الرخاء والرفاهية والاستقرار لشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة، علماً أنها احتلت المرتبة الأولى عربياً للعام السابع على التوالي في «تقرير السعادة العالمي» للعام 2021، وواصلت تقدمها عالمياً على العديد من الدول والاقتصادات المتطورة، وفقاً للتقرير العالمي الذي يصدر سنوياً عن «شبكة حلول التنمية المستدامة» التابعة للأمم المتحدة، ونحن ملتزمون بأن تبقى سعادة الموظفين والعملاء لدينا في طليعة أولوياتنا».

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