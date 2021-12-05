شراكة بين «بلوڤو» و«سي آي كابيتال القابضة» لتبسيط التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بلوڤو» BLOOVO، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التوظيف، والمتخصصة في توفير حلول التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع (سي آي كابيتال القابضة ش.م.م)، التي تعد أكبر شركة مصرفية استثمارية في مصر، لتعزيز آليات التوظيف لديها، من خلال اعتمادها على نظام تتبع المتقدمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي «هايرد – HYRDD» من «بلوڤو»، ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة في إطار الجهود المستمرة من جانب «بلوڤو» للتوسع في مصر، ومساعيها لإحداث تغييرات جذرية في أنشطة الموارد البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مع إبراز القيمة الفريدة التي توفرها لعملائها. ويحظى التحول الرقمي بأعلى مستويات الاهتمام من قبل أعداد متزايدة من الشركات والمؤسسات في مصر، إدراكاً منها لأهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين عملياتها التجارية، بما في ذلك التوظيف.

وتعد «سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»(CICH.CA) شركة مدرجة في البورصة المصرية، كما تقدم مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة، فضلاً عن كونها الشركة الرائدة في مصر للخدمات المصرفية الاستثمارية والتأجير ومنتجات وخدمات التمويل متناهي الصغر. ومن خلال مقرها الرئيسي في القاهرة، إضافة إلى وجودها في كل من نيويورك ودبي، تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول المالية للقاعدة المتنوعة من عملائها، بما في ذلك المؤسسات العالمية والإقليمية والمكاتب العائلية والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأفراد.

ومن خلال تبنيها نظام تتبع المتقدمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي «هايرد – HYRDD» من «بلوڤو»، ستتمكن «سي آي كابيتال» من استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم المرشحين للوظائف الشاغرة واختيار أنسبهم، وتزويد فرق الموارد البشرية بالأدوات والموارد لتبسيط عملية التوظيف، والتخلص من المشاكل التي تعيق النمو، ومن شأن هذه العملية أن تساعد «سي آي كابيتال» لتكون واحدة من أوائل الشركات المصرية، التي تتبنى ابتكارات تكنولوجيا التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما ستتمكن من توظيف أفضل المواهب، إضافة إلى تحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية.

وقال الدكتور أحمد خميس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلوڤو»: «يأتي توقيع اتفاقية الشراكة في وقت تزداد فيه سرعة التحول الرقمي في مصر، في ظل إدراك المزيد من الشركات أهمية الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات الإدارية التي تتبعها الشركات».

وقال كريم أبو النصر، نائب رئيس تطوير الأعمال في «بلوڤو مصر»: إن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب يمثل جوهر حلول التوظيف التي نقوم بتطويرها. وبالنسبة إلى الشركات الكبيرة، مثل «سي آي كابيتال»، فإن نشر نظام تتبع المتقدمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي «هايرد – HYRDD» مع التعلم الآلي المتقدم والخوارزميات الذكية، سيساعدها على تبسيط عملية التوظيف، والقضاء على جوانب الخلل.

يشار إلى أن «بلوڤو» تأسست في العام 2015، وتمكنت من تحقيق النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاعتمادها على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في حلول تكنولوجيا استقطاب المواهب. وتستخدم حلول الشركة حتى الآن من قبل ما يزيد على 3,500 طرف في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الهيئات الحكومية الرسمية في المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. ويعتمد العديد من هذه المؤسسات على نظام تتبع المتقدمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي «هايرد – HYRDD»، الذي تم إطلاقه في العام 2019، وتم تطوير النظام ليقدم حلاً مثالياً للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، ويغطي النطاق الكامل لآليات التوظيف، بدءاً من مرحلة التخطيط للقوى العاملة وحتى التحاق الموظف بالعمل.

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