الفطيم إيس تقدم منتجات حصرية في حملة «أهلاً بالأسعار الجديدة»

المصدر: دبي - البيان

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لطالما كان عملاء إيس، وهو المتجر المتخصص في التحسينات المنزلية والحياة الخارجية في المنطقة، محور كل عمل تقوم به. لهذا، وانطلاقًا من شعار إيس لحياة أسهل، أصغت إيس لصوت عملائها وجلبت مجموعة من المنتجات العالمية عالية الجودة بأسعار مخفضة ليستمتع الجميع بحملتها «أهلًا بالأسعار الجديدة».

تتميز حملة «أهلًا بالأسعار الجديدة» بأسعار تنافسية ضمن جميع فئات المنتجات في إيس، والتي تشمل الأعمال اليدوية والدهانات والأدوات المنزلية والحياة الخارجية والحدائق وغيرها الكثير. ستكون أسعار الحملة الجديدة سارية في جميع المتاجر وعبر الإنترنت من خلال موقع إيس الإلكتروني aceuae.com من 7 ديسمبر مع حلول مواسم الأعياد والعطلات والاحتفالات.



جودة ممتازة



لا تكتفي حملة «أهلًا بالأسعار الجديدة» بتحديث الأسعار الحالية فحسب، بل تجلب معها علامات تجارية ومنتجات عالية الجودة من مصادر دولية تقدم لأول مرة.

وبأسعار تبدأ من 5 دراهم فقط، تقوم إيس بمهمتها في جلب أفضل المنتجات بأفضل الأسعار وتنويع السوق لعملائها. ومن خلال جلب علامات تجارية جديدة ومتميزة مثل «ماغنوسون» و«ايربوير» و«ماكاليستر» إلى أرفف متاجر إيس، من المؤكد أن المتسوقين سيتدللون في الاختيار، كما ستقدم «هلًا بالأسعار الجديدة» أسعارًا مذهلة على المنتجات المفضلة للعملاء مثل «برويل كينج» و«أروبا» فضلًا عن منتجات إيس الخاصة.

والأمر الذي يميز هذه الحملة الجديدة أن القيمة التي سيستمع بها الزبائن تتعدى بطاقة السعر، فعلى سبيل المثال تقدم ماغنوسون، إحدى العلامات التجارية البارزة تحت حملة أهلاً بالأسعار الجديدة، ضمانة تتراوح من 5 سنوات إلى مدى الحياة.



أفضل الاختيارات



ستكون أسعار هذه الحملة مطبقة على علامات تجارية عالمية متوفرة حصرًا لدى إيس، ولضمان تمتع متسوقيها بتنوع واسع من الاختيارات، عقدت إيس شراكة مع علامات تجارية رائدة لتكون موزعها الحصري في المنطقة.

حيث سيتم إطلاق 100 منتج من المنتجات الضرورية بأسعار ممتازة ضمن جميع الفئات، كما تتضمن أفضل الاختيارات على طقم صينية ورول دهان كينج فيشر (14 درهمًا)، وصندوق التخزين موديل أزتيك من ميكسيت بقيمة (59 درهمًا)، ومجموعة خرطوم 10 أمتار من كينج فيشر (89 درهمًا)، ولوح كوي من إيه جي دي- نينغبو كيسنج هاوسوير (99 درهمًا) وطقم مثقاب 100 قطعة من ايربوير (159 درهمًا)، وشواية بثلاث شعلات من برويل كينج (1,999 درهمًا).

إن شعور الرضى التام عن المنزل هو الشعور الذي ترغب إيس أن يشعر به زبائنها. ومن هنا جاءت حملة «أهلًا بالأسعار الجديدة» التي ستجعل أفضل المنتجات في متناول الجميع.



أسعار للجميع



وانطلاقًا من شعار إيس لحياة أسهل، تبذل إيس قصارى جهدها لتقديم تجربة مميزة لعملائها من خلال صفقات لا تفوت خاصة بهذا الموسم. وتهدف حملة «أهلًا بالأسعار الجديدة» إلى استقطاب المتسوقين ليس لفترة محدودة وإنما لوقت طويل، حيث لن ترتبط الحملة بأي مدة زمنية لانتهائها فهي صممت لتبقى مما يمنح المتسوقين رفاهية اختيار ما يرغبون دون التأثير على الجودة.

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