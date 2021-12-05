«تنس 360» تعود إلى فندق الميدان بمرافق محدثة

المصدر: دبي - البيان

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عادت أكاديمية التنس 360 الرائدة في دبي إلى موطنها الأصلي في فندق الميدان، لتقدم مجموعة من المرافق الجديدة التي من شأنها أن تنقل الرياضة إلى مستويات جديدة.

وتعود الأكاديمية بطلتها الجديدة التي تضمن ثمانية ملاعب مضاءة ذات جودة عالية، من بينها ملعب للبطولات، بالإضافة إلى ملعبين صغيرين مظللين للأطفال، وثلاثة ملاعب بادل، وملعبين لتنس الشاطئ. وتقدم «تنس 360» مرافق ذات معايير دولية، وبرامج تدريب للاعبين من جميع الأعمار والقدرات.

ويعتبر مركز التنس الجديد بدبي «تنس 360» في دبي، مكملاً لمجموعة واسعة من مناطق الجذب الأخرى ذات المستوى العالمي في فندق الميدان، بما في ذلك ميدان لسباق الخيل وميدان للجولف، مما يعزز موقعه كواحد من الوجهات الرائدة في العالم للرياضة والترفيه والاستجمام.

وقال محمد شوقي، مدير فندق الميدان: «نستمر في تقديم كل ما هو مناطق للجذب جديدة ذات مستوى عالمي إلى فندق الميدان، ونتطلع لشراكة طويلة وناجحة مع»تنس 360«، والتي تم افتتاحها بالتزامن مع موسم الرياضة في الشتاء ومع»تحدي دبي للياقة«.

واختتم شوقي قائلاً: يسعدنا أن نرحب بضيوف الفندق والمقيمين في دبي للمنشأة الجديدة التي لا مثيل لها.»

من جهته قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «تنس 360» جوين سبراول: «نحن متحمسون للعودة إلى حيث ننتمي في موقعنا الأصلي، وجاهزون لتقديم «تنس 360» ميدان كموقع رئيسي لدينا. بصفتنا أكاديمية التنس الأولى في دبي، يكمن هدفنا في إنشاء نمط حياة صحي ونشيط وخلق شغف لممارسة رياضة التنس، بغض النظر عن الأعمار والقدرات. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفندق الميدان لمشاركتنا رؤيتنا وتعزيز كل ما يتعلق بلعبة التنس في دبي».

ترحب «تنس 360» بالأعضاء وغير الأعضاء يومياً من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً للتدريب واللعب الجماعي والبطولات.

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