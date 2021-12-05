«أبوظبي الوطنية للتأمين» تجدد شراكتها مع جمعية البيت متوحّد

المصدر: أبوظبي – البيان

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قامت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (ADNIC)، وهي إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في تقديم خدمات التأمين متعدد المخاطر للشركات والأفراد، بتجديد شراكتها مع جمعية «البيت متوحّد» لمدة عام.

تكرس جمعية «البيت متوحّد»، غير الربحية، جهودها للاحتفاء بالوحدة، وتعزيز ثقافة العطاء، وتوفر منصة مفتوحة لجميع أفراد مجتمع دولة الإمارات، للمشاركة في إنشاء وتمويل وتخطيط وتنفيذ المبادرات، التي تدعم مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية.

تم التوقيع على الاتفاقية، من قبل أحمد إدريس، ممثلاً عن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وسيف علي القبيسي، ممثلاً عن جمعية البيت متوحّد. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، دعم مجموعة واسعة من مبادرات الجمعية في مجال الرعاية المجتمعية.

من جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «من دواعي فخرنا، مرور قرابة عقد من الزمن، منذ أن بدأنا بتقديم الدعم لمبادرات جمعية البيت متوحّد المتنوعة. فرؤية الجمعية، تمثل تجسيداً لمبدأ العطاء والوحدة، المتأصل بعمق في جذور دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال سيف علي القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية «البيت متوحّد»: «مع احتفالنا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يسر جمعية البيت متوحّد، أن توسع شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد، مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين. نتطلع إلى العمل معهم يداً بيد، ونسعى جاهدين لتطوير مبادرات جديدة، تركز على تحقيق أثر إيجابي».

وأضاف: «يمكننا الدعم الذي تقدمه لنا شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، من الاستثمار في تطوير مجتمعنا، من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز نمو وتطور الدولة، التي تحتضن الثقافات المتنوعة على اختلافها.

إن تعاوننا المستمر مع»البيت متوحد«، هو دليل واضح على التزامنا بالمساهمة في دعم المجتمع في جميع أنحاء البلاد، ونحن نتطلع إلى أن نكون شريكاً فعالاً في مبادرات الجمعية لسنوات قادمة».

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