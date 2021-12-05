محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان الإعلان عن برنامج الإمارات للسكك الحديدية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مشروع قطار الاتحاد يمثل روح الاتحاد، لأنه يربط مدن الإمارات وموانئ الإمارات بشريان اقتصادي واحد.

وشهد سموه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإعلان عن برنامج الإمارات للسكك الحديدية "قطار الاتحاد" والذي قطع شوطاً كبيراً في التنفيذ .

وقال سموه:" استثمارات المشروع 50 مليار درهم ، وعوائده على اقتصادنا الكلي تبلغ 200 مليار درهم .. مشروع أجيال بقيادة ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف سموه: إن "مشروع قطار الاتحاد يمثل روح الاتحاد لأنه يربط مدن الإمارات وموانئ الإمارات بشريان اقتصادي واحد .. ويرسخ مبادئ الخمسين بأن الأولوية الوطنية هي الاقتصاد والتنمية وبأن دولة الامارات وجهة اقتصادية واحدة".

وتابع سموه: "مشروع نفخر بأن ندخل به الخمسين الجديدة في دولة الامارات..والقادم أجمل وأعظم".

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