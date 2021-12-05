9.3 تريليون دولار التجارة الخارجية للإمارات خلال 5 عقود

المصدر: وام

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بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال 5 عقود قرابة 9,32 تريليون دولار (34,23 تريليون درهم)، بحسب قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).

وحقق الميزان التجاري للدولة خلال الفترة من 1971 - 2020 فائضا بلغ قرابة 1,3 تريليون دولار (4,76 تريليون درهم).

وأظهرت بيانات (الاونكتاد) تضاعف حجم التجارة الخارجية للإمارات 473 مرة ارتفاعاً من 1,15 مليار دولار (4,2 مليار درهم) عام 1971 إلى 545,02 مليار دولار (تريليوني درهم) بنهاية العام 2020.

وارتفع الرصيد التراكمي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة من 7.8 مليون دولار (28 مليون درهم) عام 1971 إلى قرابة 20 مليار دولار (73,46 مليار درهم) بنهاية عام 2020.

وتوزعت التجارة الخارجية خلال 5 عقود بين الصادرات بنسبة 57% بما قيمته 5,3 تريليون دولار (19,5 تريليون درهم)، والواردات 43% بقيمة 4,01 تريليون دولار (14,7 تريليون درهم).

وتضاعفت الصادرات الإماراتية 380 ضعفاً، مرتفعة من 0,842 مليار دولار (3.1 مليار درهم) في العام 1971 إلى 319,3 مليار دولار (1.17 تريلون درهم) بنهاية 2020، والواردات 730 مرة مرتفعة من 0,309 مليار دولار (1.13 مليار درهم ) إلى 225.7 مليار دولار ( 828 مليار درهم) بنهاية العام 2020.

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